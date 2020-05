Løp «Tine-stafetten» i Jegersberg

Lovisenlund skole har i mange år deltatt i Tinestafetten på Kristiansand stadion. I år førte koronakrisen til en kreativ løsning.

I alt 58 elever fra 7. trinn ved Lovisenlund skole løp tirsdag 12. mai den 3,5 kilometer lange «Tine-løypa» i Jegersberg. Foto: Anne-Lise Stangenes

Silje Lønseth Ringsbu Lærer Lovisenlund skole

KRISTIANSAND: 25. mars kunngjorde den tradisjonsrike Tinestafetten at verdens største stafett måtte avlyses. Den har vært arrangert årlig siden 1993 og i fjor var det med over 110 000 påmeldte elever fra 6.- 9. klassetrinn. Som vanlig var det da ti deltakere på hvert lag (fire gutter og fire jenter + to reserver) som løp 200 meter hver.

Løsningen i år var å oppfordre elever på alle trinn, samt familier og venner over hele landet til å løpe en distanse på 200 meter under mottoet «Vi løper sammen, hver for oss».

Foto: Anne-Lise Stangenes

Det synes vi på Lovisenlund skole var en god idé, men vi ønsket å løpe sammen og vi ønsket ei lengre løype. Så denne tirsdagen 12. mai gjennomførte 7. trinn et løp i Jegersberg, uten stafettpinne selvfølgelig, og med god avstand.

Elevene løp i ei runde i «Jegers» som en erstatning for stafetten på Stadion. Løypa er på ca. 3,5 km. Så årets “Tinestafett” for 7. trinn Lovisenlund økte fra 200 meter til 3,5 kilometer.

Foto: Anne-Lise Stangenes

Dette trinnet er veldig glad i slike idrettsarrangement som arrangeres for skoleelever og vi har deltatt hvert år. Både elever og lærere opplever en annerledes og aktiv skoledag. Tinestafetten på Kristiansand Stadion er et veldig populært arrangement.

Foto: Anne-Lise Stangenes

De 58 elevene på trinnet er i disse tider delt inn i kohorter/grupper og kom på ulike avtalte tidspunkt til Grønn Slette. Med oppholdsvær, god avstand og sol ble det en flott idrettsdag i Jegersberg. Det ble dessverre uten Tines drikker og T-skjorter, som alltid er ekstra stas som deltakerpremier.

Vi gleder oss til nye idrettsarrangementer!

Foto: Silje Lønseth Ringsbu

Foto: Silje Lønseth Ringsbu

Foto: Silje Lønseth Ringsbu Foto: Anne-Lise Stangenes