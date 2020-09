Ildsjeler ble hedret

Søgne ILs Jon Besse Fjeld og Kristiansand stupeklubbs Arne Tellefsen ble på Agder Idrettskretsting lørdag tildelt idrettskretsens Hederstegn.

Jon Besse Fjeld (t.v.) og Arne Tellefsen har markert seg med verv i flere tiår henholdsvis i stup og friidrett. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Agder Idrettskrets

ARENDAL: Arne Telefsen var med på å starte opp Kristiansand stupforening i 1970. Han har siden den gang hatt mange verv i klubben og også vært landslagstrener. Han har fått flere utøvere fram til gode nasjonale og internasjonale resultater. Han har dømt i verdensserien der de 10 beste utøvere i verden deltar (og også de fremste dommerne i verden) og vært dommer i seks VM og ett OL.

Jon Besse Fjeld fra Søgne IL har et bankende hjerte for friidrett. Han har hatt og mange verv i Søgne IL. Han har også idrett som fag og har jobbet på ADH/UIA med idrettsutdannelse. Han har hatt diverse ledende verv i friidrettsforbundet i mange år. Ikke minst har Jon vært en leder i en rekke ulike arrangement og en viktig administrator i en rekke store arrangement i friidrett.

– Dette er to hedersmenn, som virkelig fortjener denne utmerkelsen. Slike ildsjeler er forbilder for frivilligheten, og norsk idrett trenger slike. Det var en ære å få lov å gi denne utmerkelsen til disse to, sier Bykle-ordfører Jon Rolf Næss som delte ut hederstegnet.