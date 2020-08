Tjomslands superhoppe skal erobre Europa

Øystein Tjomslands superhoppe Thankful har satt norgesrekord og vunnet NM denne sommeren. Onsdag kveld kjemper hun om EM-tittelen.

Rune H. Eriksen (t.v.) eier Thankful sammen med Morten Simon Moe. Onsdag kveld 19. august kjemper Norges beste hoppe om EM-tittelen i Stockholm. T.h. suksesstrener Øystein Tjomsland. Foto: Hesteguiden.com

Fem år gamle Thankful har tilhørt sin årgangs beste hester, men har virkelig slått ut i full blomst denne sommeren. Under Sommertravet på Sørlandets Travpark i midten av juli satte hun norgesrekord da hun pulveriserte motstanderne og vant på imponerende 1.11,3/1660 meter. En uke seinere satte hun kronen på verket da hun tok hjem norgesmesterskapet for hopper på Biri.

– Hun har virkelig løftet seg. Jeg kjente allerede i oppkjøringen til årets sesong at det hadde skjedd noe, uttalte trener Tjomsland til fagbladet Trav og Galopp-Nytt i forbindelse med at Thankful ble kåret til «Månedens hest» for juli.

Oppasser Stine Birkeland kunne smile bredt etter at Thankful vant NM for hopper på Biri i slutten av juli. I sulkyen satt Tom Erik Solberg. Foto: Hesteguiden.com

Hoppa, som eies av sørlendingene Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe, ble på bakgrunn av disse to fantastiske prestasjonene tatt ut til å representere de norske fargene under kveldens europamesterskap for hopper på Solvalla i Stockholm.

Thankful støter naturlig nok på knalltøff motstand og er med sine drøyt 1,2 millioner kroner innkjørt i premiepenger hesten i feltet som har tjent nest minst. Et perfekt startspor, spor to bak startbilens vinger, gjør imidlertid sitt til at Norges beste hoppe på ingen måte er sjanseløs i EM.