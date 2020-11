Fløy forlenger med nøkkelspillere

Fløy har sikret kontrakter med Tobias Henanger, Anders Hella, Ole Fredrik Thorsen og Arent-Emil Hauge for 2021.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arent-Emil Hauge (t.v.) er blant dem som blir med videre for 2. divisjonslaget Fløy. Foto: Svein Grundetjern

Brukergenerert innhold

KRISTIANSAND: Sesongen 2020 er historie og Fløy-trener Nikola Trajkovic og co. retter øynene mot 2021 og ny sesong i PostNord-ligaen. Etter at flere spillere har gitt seg i klubben i løpet av året er det gledelig å se at Fløy har sikret seg fire kvalitetsspillere med seg inn i ny sesong.

Den rutinerte lærer-duoen Tobias Henanger og Anders Hella er med nok en sesong i Fløy-drakta. De har begge erfaring fra nest øverste nivå samt flerfoldige år i 2. divisjon, og vil bidra med sin rutine i Fløys unge stall neste sesong.

Anders Hella leker seg på vingen mot Asker. Foto: Svein Grundetjern

Strålende fornøyd

Assistenttrener Marius K. Johansen uttaler følgende:



– Vi er strålende fornøyd med å forlenge med alle fire. Tobias og Anders er blant de med mest rutine i troppen og er sentrale for å sette standarden for de yngre.

97-modellene Arent-Emil Hauge og Ole Fredrik Thorsen har også forlenget med klubben og blir å se på Arkicon Arena i 2021.



Tobias Henanger i aksjon mot Vard. Foto: Svein Grundetjern

Arent-Emil har fått vist fram sin arbeidskapasitet og ballgjenvinneregenskaper på øya til tross for et år preget av skader for haugalendingen. Han endte på ti kamper denne sesongen, så vi gleder oss til å se mye mer av midtbanetalentet i 2021.

Hele øyas Ole Fredrik Thorsen har vært med A-laget til Fløy siden 2015 og debuten mot EIK. Spissen har denne sesongen vist hva som bor i han med sin utrettelige jobbing på topp og sine smarte bevegelser. Det blir spennende å følge den lokale angriperen neste sesong.

–

Arent-Emil Hauge mot gamle lagkamerater i Vard. Foto: Svein Grundetjern

Arent-Emil har vært uheldig med skader denne sesongen men viste i de siste kampene hva vi kan forvente av han neste sesong. Ole Fredrik er en ekte Flekkerøy-gutt som har tatt store steg, og blir uten tvil en viktig spiller for oss, sier Fløys assistenttrener Johansen.

I rute til sesongoppkjøringen

På spørsmål om utsiktene for 2021-sesongen sier han følgende:

– Det har vært mange utskiftninger, og det blir på en måte et lite generasjonsskifte i troppen nå. Vi har mange unge spillere som allerede har tatt store steg, som vi kan forvente enda mer av neste sesong. I tillegg har vi på trappene noen nye signeringer som vi mener vil styrke troppen. Vi føler at vi ligger godt an allerede før oppkjøringen til neste sesong.

Ole Fredrik Thorsen mot Vard. Foto: Svein Grundetjern