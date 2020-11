Dagen jeg (endelig) fikk kjenne på løpenerver igjen

Etter en lang konkurransepause deltok jeg nylig i en virtuell maratonstafett.

Maria Bjørgås Sørbø (42) er vokst opp i Gyland, Flekkefjord. Nylig deltok hun i en virtuell maratonstafett i Oslo. Foto: Privat

Maria B. Sørbø

UTØVERBLOGG: Løpeåret 2020 er blitt betraktelig roligere enn planlagt. Jeg skulle delta i fra sju til ti maraton, og hadde flere andre løp planlagt. Det eneste fysiske løpet jeg har deltatt på i år er Soria Moria til Verdens ende. Det er selvsagt ikke «bare bare» Det er jo tross alt lengre enn de tre maratonene jeg ikke fikk til sammen. Det var en gigantisk stor utfordring til meg selv, for en veldig erfaren ultraløper er jeg ikke.

Jeg var nervøs før SMVE, men det var litt annerledes nerver. Det var så langt at jeg nesten ikke klarte å forholde meg til det. Nesten som høydeskrekken som blir borte når man kommer høyt nok opp i lufta med flyet. Jeg var overhodet ikke sikker på om jeg ville komme i mål. Det var stort sett disse tingene tankene dreide seg om.

Her om dagen fikk jeg kjenne skikkelig på løpenervene igjen, og nå snakker vi kun om 7,2 km som skulle gjennomføres. Jeg fikk puls av å tenke på hva jeg skulle gjennomføre, jeg frøs og skalv den dagen jeg hadde bestemt meg for å løpe – ja, jeg ble skikkelig tatt på senga av følelsene som veltet over meg.

Jeg var så heldig å få spørsmål av min supersporty instavenn og Asics Frontrunner Linn om jeg ville være med på hennes team under maratonstafetten Asics World Ekiden. Vi skulle være et team på sels personer hvor vi skulle løpe ulike distanser mellom den 11–22. november. Vårt lag Linn’s Angels består av fire damer fra Norge, en dame fra Sverige og en mann fra Danmark. Et skandinavisk superteam synes jeg selv. Vi har løpt sammen – uten å være sammen – og vi har heiet på hverandre digitalt.

Foto: Privat

De andre på teamet er virkelig en gjeng med sprekinger, så da tenkte jeg selv at her er det bare å gi gass når jeg skal ut på mine 7,2 km. Å løpe fort er ikke det jeg har gjort mest av i 2020, men jeg fikk testet meg selv på Runners Worlds 5 kilometer virtuelle sommernattløp i juni, og med skrekkblandet fryd skulle jeg nå ut og gjøre det samme.

Torsdag skulle jeg først jobbe på hjemmekontoret før jeg hadde bestemt meg for å komme ut døra seinest 13.30. Det er det som er vanskeligst med virtuelt for meg. Man gjør det alene. Jeg har hatt litt problemer med å motivere meg til å løpe så fort jeg kan på virtuelle løp, men nå visste jeg jo at jeg løp for et team og da ble det ekstra drive.

Jeg fikk gjort det jeg skulle på jobben den dagen, men kroppen kjørte turnkonkurranse innvendig. Været var ganske dystert. Det var lyst uten at det ble ordentlig lyst den dagen. Det var fuktig i lufta, men det regnet ikke. Det blåste mer enn jeg hadde lyst til. Noen diskusjonsrunder med meg selv angående klær som alltid var det også, før det var good to go.

Det er ikke flatt her jeg bor på Kjelsås i Oslo, men det er ikke så galt innover i Maridalen på asfalten. Det ble løypa min tur-retur. Rolig oppvarming et par kilometer til «startstreken»

Adrenalinet pumpet, og jeg gikk hardt ut fra start. Ikke noe å spare på. Nervøsiteten vedvarte den første kilometeren. Det var nesten så jeg hadde lyst å kaste meg i grøften for å gråte en liten skvett. Haha. Jeg prøvde å samle meg selv, og jeg vet at når jeg bare har kommet i gang, så føles det etter hvert bedre. Jeg tenkte på Linn og resten av gjengen på teamet. Bare å holde ut. Det er jo bare 30–35 minutter det dreier seg om.

Medvind innover mot Maridalen de første 3,5 km. Det ble ikke så ille når jeg snudde før den siste kilometeren. Da var det som å løpe i et hamsterhjul. Vinden ville også dra meg sidelengs ut på jordet. Det ble tungt på slutten. Jeg husker at jeg tenkte de siste 400 meterne kjentes ut som 400 mil, men jeg holdt ut og jeg kom i mål!

Selv om jeg var helt alene når jeg slapp gledesrusen løs, var ikke dette så langt unna følelsen av å nå målstreken på et vanlig fysisk løp. Fordi jeg var en del av et team. Det var en utrolig kul følelse. Litt skummelt og fantastisk gøy!

Foto: Privat

Jeg håper jeg får møtt superteamet til en liten feiring når koronaen har gitt seg. Takk for en rå opplevelse teamleder Linn og de andre englene Julie, Hanne, Åsa og Jesper!

Andre som får løpsnerver når det gjelder?