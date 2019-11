Vågs damelag har nå åtte seire på sine ti første kamper. Privat

Våg tilbake på vinnersporet

Etter to strake tap forrige helg, vant Våg denne helga 33–24 mot Hinna.

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

STAVANGER: Søndag morgen gikk turen til Stavanger for å spille vår tiende kamp i 2. divisjon. Målet var å komme tilbake på vinnersporet igjen etter to sure tap forrige helg. Hinna, som kom på tredjeplass i fjor, var dagens motstander. Selv etter fire timer i buss i snøkaos, var vi klare til å gi alt og kjempe om to nye poeng.

Hovedmålet på trening denne uka har vært å «holde ballen i gang» og ikke gå for tidlig på avslutninger. Under praten før kampen var hver og en av oss fast bestemt på at i denne kampen skulle vi prøve å hekte motstanderen av oss tidlig. Vi fikk satt forsvaret fra start, og scoret jevnt framover med god flyt i angrepsspillet.

Vi fulgte planen treneren vår, Mark Hawkins, hadde lagt fram før kampen. Hinna satte tidlig frimerke, noe vi er gode til å utnytte til vår egen fordel. Vi gikk til pause med en 15–10 ledelse og hadde en god følelse om at vi skulle klare å dra kampen i land.

Nå handlet det bare om å ikke slippe motstanderen inn i kampen igjen, slik vi har blitt godt kjent med de tidligere kampene. Andreomgangen startet forrykende, begge lag scoret noe mer enn i første omgang fra start, men vi dro ytterligere fra. Da det var gått 20 minutter ledet vi med ti, og vi kunne begynne å eksperimentere litt. Til slutt vant vi komfortabelt med ni mål, 33-24, noe de tre Våg-supporterne på tribunen satte veldig pris på.

Denne dagen var vi mye bedre enn Hinna. Det vi erfarte på en deilig måte var at når vi har en god treningsuke, og samtidig gjennomfører kampplanen til trener, får vi en trygghet i laget som gjenspeiler seg i prestasjonen på banen. Det var deilig å gå i garderoben etter kampen og spise kake med to nye poeng i banken, før turen hjemover i snøkaoset startet.

Våg-spillerne mot Hinna, inkludert scoringer (under M) og utvisninger (under 2).

Nå skal vi hjem og trene før det smeller mot Larvik Turn på hjemmebane til lørdag. Vi hadde også to kamper i Stavanger med 3.divisjonslaget vår denne helgen. Det ble det to knepne tap mot topplagene i serien. Selv med tap ser vi at vi presterer stadig bedre også her, og g at vi får med unge spillere fra junioravdelingen. Denne helgen fikk to spillere født i 2003 debuten sin for Våg i 3. divisjon, de fikk spille mye og begge scoret flere mål.

PS! Vårt 2. divisjonslag ligger fortsatt på andreplass i 2. divisjon, to poeng bak den ubeseirede serielederen Randesund.

Vågs damelag i 3. divisjon.