Trente med boksere i verdenstoppen

Før jeg bokset min første OL-kvalifiseringskamp i London, ladet jeg opp med treningsleir i Astana, Kasakhstan.

Mindaugas Gedminas (23) fra AIK Lund vant nylig sin første av det som kan bli tre kvalifiseringskamper til OL i Tokyo i 2021. Foto: Dejan Đukić

Mindaugas Gedminas

UTØVERBLOGG: I videoen under får du et inntrykk av hvordan denne leiren var. Kasakhstan har fostret en rekke OL-medaljevinnere og jeg fikk trent godt sammen med noen av de beste nevekjemperne i verden. Det resulterte i at jeg bokset mitt livs beste kamp da jeg i London noe seinere nylig vant over den tidligere europamesteren Imre Balasz Bacskai fra Ungarn.

Nå må jeg vinne to kvalifiseringskamper til for å komme til Tokyo-OL i 2021. I kommende runde møter jeg russeren Gleb Baksji, som er toppranket i 75-kilosklassen. Den kampen blir arrangert tidligst i mai.

Se videoblogg fra Kasakhstan-turen her: (NB - du må klikke på teksten «Se denne videoen på YouTube» etter ditt første klikk)