Leeds-kaptein Billy Bremner løfter cuptrofeet på Wembley i 1968. NTB scanpix

Ego foran laget?

Ønsker du deg et langt liv innen fotball og spesielt toppfotball, kommer du langt med hardt arbeid, engasjement og kjærlighet til lagkamerater, laget og klubben din.

Viggo Strømme Sportssjef NTG Fotball

Johnny Giles og Billy Bremner var en fryktet midtbaneduo på det som var et av verdens beste fotballag på 60- og 70 tallet. De hadde klare avtaler underveis i spillet. Når én går, holder den andre. En annen avtale de hadde var at hvis en motstander gjorde noe mot den ene, skulle den andre ta hevn.

Side before self, every time (Billy Bremner, kaptein med 587 kamper og 90 mål for Leeds United)

Garra Charrúa

Uruguay med sine 3,5 millioner innbyggere har mot alle odds vunnet VM to ganger og Copa America 15 ganger. Diego Godin, Edinson Cavani og Luis Suarez er spillere som gjør hva som helst for å vinne. Garra Charrúa er en måte å leve fotball på i Uruguay. Det er slik uruguayanere vokser opp. Det er slik de spiller fotball i gatene eller på løkka. Landslagsspilleren Lucas Torreira som spiller for Arsenal forteller:

– Garra Charrúa er en del av oss alle. Det er hvordan vi føler fotball og føler for drakten vår. Det er innsatsen vi gir i hver eneste kamp og det handler om lagånd. Fotballandslaget i Uruguay er en nasjonal stolthet som lever under likhetsidealet: Ingen er mer verdt enn andre.

Kristiansanderen Viggo Strømme (52), som har skrevet dette innlegget, er tidligere toppfotballspiller og jobber som sportssjef ved NTG Fotball i Bærum og trenerutvikler i Lyn Fotball. Sunniva Halvorsen

Garra Charrúa stammer fra ordene garra = klo og Charrúa , en referanse til Charrúas, urfolket som bodde i det som nå er Uruguay og deler av Argentina. Til sammen refererer uttrykket Garra Charrúa ofte til tapperhet mot overveldende odds, eller ufravikelighet på banen, i fotballmessige termer. Garra Charrúa er det som driver uruguayanske spillere til å gjøre det som trengs for å lykkes. Enten det er å gjøre det ekstra løpet når du er dødssliten eller å faktisk bite en motstander. Det er en grisete, slåssende karakter som aldri er sterkere enn i leve-eller-dø-situasjoner. Krigerånden " Garra Charrúa" kanaliseres inn i fotballen allerede fra fem-seksårsalderen og blir en naturlig del av unge fotballspillere. "Garra, som alltid betydde utholdenhet og mot i møte med motgang, er nå oppnåelsen av det umulige," sier Andreas Campomar, en uruguayansk og forfatter av "Golazo! A History of Latin American Football”.

Spillere i gruppa vår som er på tribunen eller på benken er like viktige som de 11 som starter. Titler vinnes ikke av elleve spillere. Hele laget vinner dem (Diego Simeone, trener for Atletico De Madrid)

Individualisme og kollektivisme, kultur og lagånd

Å leve i spennet mellom individualisme og kollektivisme er en utfordring i vårt moderne samfunn, og i vår egen fotballhverdag. Individualisme er et syn som fremhever individets verdi fremfor det kollektive. Det motsatte av individualisme er kollektivisme. Kollektivisme er et standpunkt som stiller opp menneskenes samliv i et større fellesskap som en primær verdi, og som derfor gir hensynet til fellesskapets interesse prioritet foran individuelle særinteresser. Kultur, en gruppes åndelige virksomhet, kan ikke kjøpes. Et godt fotballag lag kan ikke bygges på sand. Lagets vekst og vinning må gå foran egen vekst og vinning. «Jeg» må ikke kommer foran «oss». Enkeltspillere utvikler seg og presterer best i et godt og hardtarbeidende kollektiv. Kollektivet må likevel ikke være for sterkt og hemmende som kan redusere spillerens kreative evner og frie vilje til å kunne ta egne valg og avgjørelser.

Det er essensielt å føle seg 100 prosent involvert i prosjektet (Diego Simeone, trener for Atletico De Madrid)

Side before self?

Det er forskjell på å «spille» fotball og det å konkurrere i fotball. Det finnes gode spillere som har gode ferdigheter, men som ikke konkurrerer godt nok. Enkelte spillere gjemmer seg i motgang, peker på andre og tar lite selvkritikk. Noen spillere kan drible, men stopper opp når ballen mistes. Andre slipper markeringen på dødball eller jukser litt i posisjoneringen. Forsvarsspillere som ikke blokkerer i egen 16- meter eller midtbanespillere som hele tiden vil slå en genial gjennombruddspasning for å fremheve seg selv, setter seg selv foran laget.

Aaron Kiil Olsen (nærmest) må som midtstopper holde laget godt strukturert. Alle spillere har i felleskap ansvar Juniors. Viggo Strømme

Det å konkurrere handler om å prestere best når det gjelder. Det må være effektivt og tellende, å hele tiden gjøre gode valg til det beste for laget. Lagets plan følges, og rollen løses. Det betyr å komme først på hver ball, vinne hver duell og aldri gi seg. Det betyr å ta noen sugende returløp og gjøre halvparten av jobben for kameraten din. Når laget kommer foran ego, bedres også forutsetningene for laget til å vinne, og for enkeltindividet til å blomstre. Ingen personer har noen gang markert ånden til Leeds United som Billy Bremner. Hans 'side before self, every time'-filosofi lever fortsatt som en viktig verdi i klubben i dag. Uansett hvor god en fotballspiller kan være, vil den aldri helt vinne hjertene og sinnene til Leeds United-fans uten å vise en tilsvarende uselvisk, hardtarbeidende, engasjert og målbevisst holdning til klubben.

Innsats er ikke diskuterbart (Diego Simeone, trener for Atletico De Madrid)

Hva med deg, unge lovende fotballspiller?

Fotball er fremdeles 11 mot 11 kun iført fotballsko og drakt. Det sier seg selv at om elleve spillere spiller den samme kampen og etter de samme retningslinjene, øker sjansen for å oppnå gode prestasjoner. Ønsker du deg et langt liv innen fotball og spesielt toppfotball, kommer du langt med hardt arbeid, engasjement og kjærlighet til lagkamerater, laget og klubben din. Tiden som fotballspiller kan være de beste årene i livet ditt. Et godt samhold og kollektiv fører til glede, humør, latter, kameratskap og tilhørighet. Billy Bremners mest berømte utsagn kan kanskje overføres til andre deler av livet, som for eksempel i klasserommet? Uruguayanske landslagsspillere lever og ånder fotball i et miljø hvor likeverd står høyt.

Hvordan er det i laget ditt?

Lykke til med sesongavslutningen!

Sportslig hilsen

Viggo Strømme, sportssjef NTG Bærum Fotball og trenerutvikler i Lyn Fotball

