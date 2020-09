Arendal-scoring til liten nytte

Et mål fra Fabian Stensrud Ness kunne ikke forhindre Arendal-tap mot Sotra.

Arendal tapte søndag 1-2 borte mot 2. divisjonskollega Sotra. Her scorer Fabian Stensrud Ness i en tidligere match for Arendal Fotball. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball (arkivfoto)

Arendal Fotball

– Kvaliteten i de matchavgjørende situasjonene er ikke god nok, oppsummerer Arendal-trener Steinar Pedersen etter søndagens 1-2-tap mot overraskelseslaget Sotra.

Sotra mot et Arendal-lag som aldri klarte å feste det grepet om kampen som var nødvendig for å hente hjem tre poeng. Sotra scoret sine to mål på skudd fra utenfor 16-meteren, mens Arendal skuslet vekk gode scoringsmuligheter. Og enda en gang brente Arendal et straffespark, denne gang ved Conrad Wallem.

– Det er bare å erkjenne at det blir et issue som det snakkes om. Vi har misbrukt tre av fire muligheter fra straffemerket. Dessverre er det symptomatisk for den manglende evnen vi har hatt til å avgjøre kamper til vår fordel, erkjenner Arendal-treneren.

Ingen bortforklaringer

Han er åpen og ærlig på at det ikke er noen grunn til å lete etter bortforklaringer:

– Når vi gang på gang opplever at vi ikke griper mulighetene vi får, så er det ikke marginer, tilfeldigheter og uflaks som er årsaken til at vi gir bort poeng. Det er rett og slett kvaliteten i de matchavgjørende situasjonene som ikke er god nok, konstaterer Steinar Pedersen.

Alle visste at nettopp denne kampen handlet om mer enn tre poeng.

– Vi kjente jo forutsetningene på forhånd, sier Steinar Pedersen og peker på at Arendal ville hengt med i toppen med seier. Nå ble altså resultatet det stikk motsatte.

– Vi kan ikke gjøre noe med denne kampen nå, men det er irriterende og frustrerende at vi ikke evner å bikke kamper og situasjoner i vår favør når vi har muligheter til det. Vi må ta de poengene som er spesielt viktige, enten det er for å befeste en posisjon eller for å tette luker på tabellen. Det har vi ikke evnet, sier han.

"For dårlig"

– I denne situasjonen er det ikke noe annet vi kan gjøre enn å se fremover. Vi får nye muligheter neste helg. Det blir enda viktigere nå, påpeker Steinar Pedersen som i all hovedsak synes den kollektive innsatsen mot Sotra var som forventet.

– Vi slipper til lite før pause, og så åpner andreomgangen seg mer opp når vi må risikere mer. Men kollektivt er det alt i alt OK. Det er mer på det individuelle nivået vi har behov for å heve oss. Vi kan ikke skjule oss på at vi skaper nok til å vinne kamper, når vi ikke har den "kvalitet og kyla" som kreves i de aller viktigste situasjonene. Fasiten er rett og slett at dette er for dårlig, sier en veldig åpenhjertig Arendal-trener.

Arendals scoring ble for øvrig satt inn av Fabian Stensrud Ness. Sjekk kampfakta her. Etter ni kamper er Arendal på femteplass med 14 poeng, sju poeng bak tabelltopp Vard Haugesund.