Kristiansanderen Tarjei Nøstvold Svalastog (21) og hans makker Anna Caroline Fladby (19) fra Gjerdrum danset seg til topps i Rising Star-konkurransen i Kaunas, Litauen sist helg. Privat

Til topps i Litauen

I vår sjette Rising Star-konkurranse gikk vi helt til topps.

Tarjei Nøstvold Svalastog

Publisert: Oppdatert nå nettopp

UTØVERBLOGG: I løpet av året som har gått har vi valgt å fokusere på å danse Rising Star-konkurranser rundt om i Europa, som vil si at de 50 best rangerte parene i verden ikke kan stille i konkurransen. Vi har danset flere finaler, og kommet høyt opp på listene gjentatte ganger.

Sist helg danset vi vår sjette Rising Star-konkurranse i løpet av et år, og gikk helt til topp der vi vant alle fem latindansene i finalen, Vi er veldig fornøyd med dette resultatet, og takker trenere, dansere og foreldre for å hjelpe oss videre i vår karriere. I de fem foregående Rising Star-konkurransene er vi blitt henholdsvis nummer to, fire, fem, sju og tretti.

Se video av rumba-dansen fra sist helg her:

Før jul har vi et ganske tett program med tre konkurransehelger i Estland, Latvia og på hjemmebane i Norge der det skal arrangeres nordeuropeisk mesterskap. Dette ser vi veldig frem til, og gleder oss til å gi jernet!

På toppen av pallen i Kaunas. Privat

Publisert: Publisert 21. november 2019 13:56 Oppdatert: 21. november 2019 14:52