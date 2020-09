Norgesmester for åttende gang

Etter fire av seks bestetider i helgas to NM-runder kunne jeg juble for nok en NM-tittel i bakkeløp klasse 4.

Norgesmester Fredrik Ågedal (24) fra NMK Konsmo flankert av Herbjørn Haug (t.v.) fra Solør Motorsport og bronsevinner Kim Åvar Meland fra NMK Konsmo. Foto: Rune Johannessen

Fredrik Ågedal

UTØVERBLOGG: Denne løpshelga Lystgårdsbakken i Lillehammer gikk veldig bra for min del. Bilen fungerte optimalt hele tiden og det holdt til NM-gull. Totalt har jeg nå åtte NM-titler i bakkeløp og i rallycross.

Jeg valgte å stå over årets rallycross-NM grunnet covid-19-situasjonen. Det har vært veldig mye usikkerhet om hvordan og når NM skulle kjøres i år. Det ble også strenge restriksjoner på hvor mange som kunne være med i hvert team grunnet smittevern. Jeg vil heller stille til start neste år med fullt team, så håper jeg at vi har fått pandemien under god kontroll slik at samfunnet kan fungere tilnærmet normalt og vi kan ha en normal NM-sesong.

Foto: Rune Johannessen

NM bakkeløp hadde jeg imidlertid lyst til å kjøre! Jeg fikk kjørt et par treninger lokalt på Konsmo motorbane som forberedelse og gledet meg til å kjøre i Lillehammer. Der var det krevende kjøreforhold, med bløtt føre og veldig glatt opp den 1500 meter lange asfaltbakken.

Det ble kjørt et løp lørdag med tre omganger og et løp søndag med tre omganger. Jeg kjørte inn til fire av seks bestetider og seier begge dagene. Jeg vil rette en stor takk til sponsorer som ville være med på laget for å ta hjem nytt NM-gull i en vanskelig tid. Jeg vil også takke for god hjelp i helgen og gratulerer mine klubbkamerater i NMK Konsmo med edelt metall. Det ble NM-sølv til Stein Svardal i klasse 2 og bronsemedalje til Kim Åvar Meland i klasse 4 og til Per Magne Svardal i klasse 1.



Foto: Rune Johannessen