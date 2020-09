Gull og sølv til KOK-duo i NM

Marius Aurebekk løp inn til gull på sprinten i eldste juniorklasse, og Dag Blandkjenn vant sølv i seniorklassen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KOKs medaljevinnere i helgas NM-sprint: Dag Blandkjenn (t.v.) og Marius Aurebekk. Foto: Jack Bjørnsen

Brukergenerert innhold

Ingvild Mulen, Kristiansand Orienteringsklubb

HAUGESUND: – Dette betyr mye, sa Marius Aurebekk etter NM gullet i sprint fredag.

– Endelig! sa Dag Blandkjenn etter å ha sikret seg NM sølv i knockout-sprint lørdag.

Med tidlig startnummer løp Marius inn til en klar ledelse, og dermed ble det en nervepirrende ventetid før han kunne slippe jubelen løs for NM-gullet i eldste juniorklasse.

– Jeg var pigg og kom godt inn i orienteringen fra start, sa Marius.

Det ble et dårlig veivalg på slutten, men det holdt likevel til delt seier med Lars Young Vik. Dermed fikk Marius, som har vært blant landets beste juniorer i flere år, endelig et NM-gull.

Marius Aurebekk på vei inn til NM-gull. Foto: Ivar Haugen

KOKs Christiane Ruud Bøckman leverte også et meget bra løp og ble nummer ni i eldste juniorklasse. Hun lå lenge på sjetteplass, men dessverre ble det litt for mye tidstap på slutten av løpet.

Fra disk til sølv

– Dette var godt etter uflaksen dagen før, sa en glad Dag Blandkjenn etter å ha sikret seg sølvet i seniorklassen i knockoutsprinten lørdag. Fredag ble han diskvalifisert fordi stemplingsbrikken han løp med ikke virket, og dermed ble ikke postpasseringene hans registrert. Brage Takle hadde også stang ut på fredagens løp, men tok en flott revansje lørdag. Han tok seg greit videre til finalen i H17-18, og der ble han nummer fem.



Dag Blandkjenn spurtet inn til NM-sølv lørdag. Foto: Jack Bjørnsen



Christiane Ruud Bøckman leverte igjen bra løping og gikk videre til semifinalen, men var dessverre litt for seint ute til å gå videre til finalen. Fredagens gullvinner Marius Aurebekk hoppet dessverre over en post i prologen og ble disket.

I knockout-sprint løpes det prolog, semifinale og finale. Hvert av løpene har en løpstid på omkring ni minutter. Det blir intens orientering med fellesstart og spennende dueller. Med rundt fem timer fra prolog til finalen er unnagjort er det en utfordring å holde fokus gjennom dagen.

Søndag ble NM-helgen i Haugesund avsluttet med sprint stafett. Her består laget av to dame- og to herreløpere. KOK stilte med ett lag, men det ble dessverre disket.

Hevdet seg i i toppen

Dermed er en annerledes sesong med dessverre veldig få løp over. Med NM sprint ble også norgescup og Sprintliga avsluttet. Beste KOK-løper i norgescupen ble Brage Takle med fjerdeplass i H17-18. I Sprintligaen ble Dag Blandkjenn nummer to.

Resultater NM sprint

Resultater NM knockout-sprint