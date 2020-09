Idda Hockey med full poengpott

U13-laget til Idda/Nærbø vant i helga to tøffe kamper mot Stavanger.

Spillerne fra Idda/Nærbø leverte mye fint spill i Stavanger i helga. Foto: Per Aimar Lundal

Ane Omdal Aune Idda Ishockeyklubb

Forrige helg startet serien for Idda/Nærbø sitt U13-lag, med to seire mot naboklubben Kristiansand Ishockeyklubb. Denne helga ventet to kamper mot Stavanger, som har dominert tidligere år i serien. Etter nesten fire timer i bil var Idda-spillerne fremme og klar til dyst. Koronareglene er strenge og spillerne slapp ikke inn i hallen for å skifte før det er 25 minutter til de skal på isen. D

Første kamp

Spillerne er klar på isen, kampropet er unnagjort rundt eget mål og fokuset er skrudd på. Vi har reist lang og spillerne vil vise at forrige helgs resultater ikke var tilfeldige. Fløyta går og pucken droppes, kampen er i gang! Etter litt bølging fram og tilbake, greier Idda å tilrive seg et lite overtak og tar ledelsen 1-0. Kampen blir jevnere, Stavanger er ikke innstilt på å tape. Det presses hardt begge veier nå. Stavanger utligner og det står 1-1. Idda går igjen i ledelsen, men Stavanger følger opp.

Foto: Per Aimar Lundal

Det nærmer seg slutt og det står 3-3. Noen minutter før slutt avgjør Idda med mål nummer fire. Sluttsignalet går og spillerne kan slippe jubelen løs! Det er bare å tørke svetten i panna for alle som ser på og få i seg næring før neste kamp som er allerede om et par timer. Samme gjelder for spillerne!

Andre kamp

Vi er klare for dagens andre kamp. Spillerne entrer isen, lagene varmer lett opp på isen, man kan føle blikkene som speider over isen. Dommeren blåser og kampen er snart i gang. Pucken droppes og Stavanger er revansjesugne og går hardt ut, men det holder ikke. Laget fra Idda legger igjen press og denne gangen holder de det hele kampen, Idda vinner 6-3. Nok en helg med full pott er i boks. Trener Uldis Kierpe er fornøyd med laget sitt og er allerede i gang med å planlegge treningene for neste uke, slik at vi skal være like klar til neste runde med kamper.

Foto: Per Aimar Lundal

Ivrige supportere

Tilreisende foreldre gjorde også en god figur på tribuneplass og støttet våre iskrigere gjennom begge kampene. Takk til alle som heier laget fram!