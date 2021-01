Stensland blir U23-landslagstrener

Tidligere landslagskaptein Ingvild Stensland skal trene U23-landslaget.

Ingvild Stensland fra Lyngdal spilte 144 A-landskamper for det norske kvinnelandslaget i fotball. Foto: NTB

Christer Madsen, Norges Fotballforbund

NFF har ansatt tidligere landslagskaptein Ingvild Stensland som U23-landslagstrener. Lyngdølen, som står bokført med 144 A-landskamper, skal bidra til å utvikle kommende landslagsstjerner. Stensland overtar jobben etter Alexander Straus, som i høst ble hovedtrener i Sandviken.

– Ingvilds karriere snakker for seg selv, og hennes erfaring derfra er svært verdifull for oss og for spillerne på vei opp og fram. Dessuten kjenner vi Ingvild godt fra jobbing rundt landslag og U23 tidligere, så dette er en løsning vi er svært begeistret for. At vi spikrer staben med enda en kvinnelig landslagstrener er også noe vi er veldig fornøyd med, og vi gleder oss til Ingvild er klar for å gå inn for fullt i jobben, sier seksjonsleder for aldersbestemte landslag i NFF, Truls Dæhli.

Stensland starter ikke i jobben umiddelbart, siden hun er gravid og har termin i mai. Hun vil starte i jobben når permisjonen avslutter, etter planen på nyåret i 2022. Jobben vil bli håndtert internt i overgangsfasen.

Stor karriere

Stensland var kaptein for A-landslaget i en årrekke, var utenlandsproff blant annet i franske Lyon og avsluttet spillerkarrieren med flere titler i Stabæk der hun etter karrieren har jobbet som toppspillerutvikler. Hun har også vært med som assistenttrener for U23- og J19-landslaget.

– Jeg har jobbet med Alexander Straus som assistenttrener på U23-landslaget tidligere, og ser på det som en tillitserklæring og utfordring å få hovedtrenerjobben. U23-landslaget er et viktig landslag med tanke på rekruttering til A-landslaget, og jeg ser fram til å jobbe med dem som er der og skal opp til det beste nivået, sier Stensland.

– Utrolig spennende

39-åringen håper hennes lange erfaring på toppnivå skal hjelpe unge spillere på veien opp og fram.

– Det er viktig at disse spillerne får internasjonal referanse og får spille kamper internasjonalt. Det har jeg mye erfaring med og vet hva som kreves for å ta siste lille steget, så forhåpentligvis kan jeg lære dem litt. Jeg brenner veldig for kvinnefotballen og har hatt mange roller tidligere som spiller, assistenttrener og toppspillerutvikler, så det blir utrolig spennende å prøve meg som hovedtrener, sier den tidligere landslagskapteinen.