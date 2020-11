Gimletrolls 06-årgang vant nok en KM-tittel

For andre år på rad vant denne gjengen kretsmesterskapet, denne gang i J15-klassen.

Gimletroll J15. Bak fra venstre: Torbjørn Enger, Glenn Ødgren, Egil Mølland, Christian Lian og Kristin Waage. 2. rad fra venstre: Andrea Mølland, Arin Diler Tamar, Rebecka Rosenberg, Karoline Støle, May Linn Mosdøl Trydal, Mathilde Enger, Lise Jørgensen, Christina Ødgren, Stine Langås, Kamilla Bjørheim og Martine Trollsås Fenger. 1. rad fra venstre: Andrea Waage, Alida Ingebretsen Nilsen, Josefine Damman, Emilie Storbukås Dale, Selma Linnea Lian, Oda Herum Bakken, Betina Norum Ruenes og Petrine Sødal Foto: Bente Norum

Kristin Waage IK Gimletroll

KRISTIANSAND: Fotballsesongen 2020 går inn i historiebøkene som kanskje den rareste sesongen noen gang. Lenge var det usikkert om det i det hele tatt skulle spilles kamper, og gleden var derfor stor da det ble klart at jenter 15, nivå 1 skulle gjennomføres med dobbel runde.

Vi hadde forberedt oss godt. Tre økter per uke gjennom en snøfri vinter, god basistrening gjennom perioden med koronarestriksjoner og etter hvert flere og flere gode økter på godt gammelt vis når vi igjen kunne spille med full kontakt.

Kun ett tap

Kampene har kommet som perler på en snor gjennom hele høsten. Lørdag etter lørdag har vi spilt tøffe og tette fotballkamper mot de beste J15-lagene i landsdelen. Ettersom vi bare har 14-åringer på laget, var vi naturligvis spent på hvordan vi ville ta nivået. 12 kamper har det blitt, og bare ett knepent tap. 36 scorede mål, med 12 ulike spillere i målprotokollen. Kun 11 mål er sluppet inn takket være våre to eminente keepere som vi har fått låne fra 2005-kullet. Når vi nå kan feire tittelen som kretsmestere så sier vel det at vi har tatt nivået sånn noenlunde bra.

Gimletroll Jenter 2006 har bestått av 17 motiverte, strukturerte og positive eksemplarer av noen unge mennesker. De imponerer oss trenere på så mange måter! Ja, de er sportslig veldig flinke og mestrer idretten sin meget godt. De viser interesse og respekt for faget og trenerne og tilegner seg nye ferdigheter og kunnskap på en kjempefin måte. Men aller mest imponerer de med den varmen og omtanken de viser for hverandre og det samholdet de klarer å skape i gruppa. Det gjør det jo utrolig lett å takke ja til hver eneste trening og ikke minst gjør det det lett for nye spillere å komme inn i gruppa. Det er dette som skaper vinnerkultur.

Fabelaktig foreldregruppe

Klubben vår har støttet oss og heiet på oss hele veien. Vi er takknemlige for å være i Gimletroll som gir alle muligheten til å utvikle seg på sitt nivå og kjenne på samholdet og gleden av å være i et lag. Men samtidig er det lov til å være skikkelig god! Det er utrolig motiverende og gøy for spillere og trenere. Til slutt må vi nevne foreldregruppa til denne gjengen. Ikke en eneste kjøreliste, aldri et nei å høre, bare konstruktive innspill og smil fra ende til annen. Det er jo ikke rart det blir gode resultater da! Nå tar vi snart en velfortjent pause før vi med glede går i gang med sesongen 2021.

