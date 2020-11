Randesund ble dobbelt kretsmester

Denne gjengen vant KM-tittelen både i J17- og J19-klassen.

Randesund fra venstre bak: Lovise Bjørke Johanessen, Jasmin Nuri, Line Eliassen, Ina Andresen, Iselin Tia Glomset, Nora Lervik, Marie Aanestad, Tomine Tønnessen, Julie Alexandra Lossius og Ane Andresen. Fra venstre foran: Pernille Henriksen, Frida Austegard, Idunn Oanes, Tuva Gullvåg, Sara Tønnessen, Margrethe Johnson, Lisa Westergren og Mia Fosseng-Foss. Foto: Eirek Gullvaag

Arne Edward Lossius, Randesund IL

KRISTIANSAND: Etter mandagens 4-1-seier mot Gimletroll i kretsfinalen for J17-lag, tok 03/04 årgangen i Randesund sitt andre kretsmesterskap for sesongen etter å ha avgjort J19-klassen tidligere i høst.

Treningsgruppa på 18 spillere som også teller én spiller født i 2002 har med god hjelp fra 05/06-årgangene i klubben stilt i to serier i høst og vunnet begge på imponerende vis.

Det første kretsmesterskapet til Randesund-jentene kom allerede to serierunder før slutt i J19-klassen, da det ble klart at de ikke kunne bli tatt igjen av de andre lagene på tabellen. I og med at det ikke ble åpnet for kampaktivitet i seniorfotballen som de egentlig skulle ha spilt, ble dette en god kamparena for denne talentfulle gjengen.

Lang oppkjøring

Siden covid-19 pandemien satte en stopper for all kampaktivitet på våren og sommermånedene, ble det tidenes lengste sesongoppkjøring. Den brukte jentene meget godt der treningsoppmøte, innsats og motivasjon var på et bemerkelsesverdig høyt nivå gjennom hele perioden. Det var derfor knyttet store forventninger til at spillerne skulle prestere fra start da det ble åpnet for kampaktivitet.

Jentene slo til med seire mot alle motstanderne etter halvspilt serie, mens de antatt tøffeste utfordrerne Lyngdal, Gimletroll og Sørfjell avga poeng mot hverandre. Dermed fikk Randesund et godt forsprang som gjorde at de tidlig kunne krone seg med sitt første kretsmesterskap på jentesiden siden 2016.

I J17-serien ble det tidlig klart at Randesund var i en egen klasse. Til tross for at seks hospitanter fra 05-årgangen og sju hospitanter fra 06-årgangen ble tatt med i J17-kampene, hjalp det ikke nevneverdig for å jevne ut forskjellene. Fasit etter halvspilt sesong var fem seire og en målforskjell på 67-0. Det er dessverre langt ifra optimalt for den ene eller andre parten, men det tar likevel ikke bort det faktum at det er en sterk prestasjon og at det gror meget godt i de

aldersbestemte klassene i Randesund.

Møtte sterkt Gimletroll-lag

I returmøtene ble resultatene noe mer beskjedne, men jentene hadde likevel små problemer med å ta tre poeng i alle kampene og en soleklar førsteplass i

sin avdeling. Med avdelingsseier var det duket for den nevnte kretsfinalen mot Gimletroll som vant den andre J17-avdelingen. Gimletroll mønstret et meget sterkt lag og bidro til en velspilt og underholdende finale på Kongsgårdbanen.

Randesund viste seg likevel å være hakket hvassere og ledet fortjent 2-0 til pause. Så ble det to nye scoringer til Randesund etter pause før Gimletroll fikk et trøstemål på slutten. Dermed endte kampen 4-1 til de grønnkledde, til stor glede for spillere, trenerteam og supportere.

Vant tre agdermesterskap

I tillegg til to kretsmesterskap har også denne gjengen vunnet tre agdermesterskap i 2020 i henholdsvis J16, J17 og J19. Det er synd disse jentene ikke har fått spille flere turneringer, og spesielt eliteturneringer, i år, da de med all sannsynlighet ville ha kunnet hevdet seg godt. Det er et meget bra miljø i gruppa og ikke minst en sterk iver og vilje blant alle spillerne til å stadig ta nye steg og utvikle seg.

Trenerteamet med Jarle Lervik og Siyamak Nouri i spissen har gjort en super innsats for å legge alt til rette. Det blir spennende å følge denne gjengen videre i 2021, og jentefotballen i Kristiansand framover. Det bør ikke være tvil om at det er nok talent rundt forbi i kristiansandsområdet som på sikt kan bidra til å få et damelag oppover i de øverste divisjonene hvis det legges til rette for det.