Trenerløft i Randesund IL

Randesund IL jobber kontinuerlig med å utdanne trenere i klubben, for å sikre et best mulig sportslig og sosialt tilbud til sine utøvere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her står fem av Randesunds seks trenere som har fullført trener 2-utdannelsen det siste året. Fra venstre: Petter Halvorsen, Morten Westvik, Glenn Pedersen, Morten Isachsen og Kjetil Breistein. Foto: RIL

Brukergenerert innhold

Morten Ropstad Isachsen, Randesund IL

KRISTIANSAND: Randesund er Sørlandets største idrettslag og blant Norges største håndballklubber. Klubben har stort fokus på å utdanne trenere på alle nivåer, for å gjøre trenings- og kamphverdagen best mulig for alle våre aktive utøvere. Sist sesong gjennomførte seks trenere trener- utdannelsen til Norges Håndballforbund, og klubben har i tillegg én trener som fullførte trener 4.

Det er ingen tvil om at godt utdannede trenere er viktige for å beholde og utvikle barn og unge i idretten.

Klubben har ambisjoner om at alle aktive trenere skal gjennomføre trener barnehåndball og trener 1 for å de yngste lagene. Videre håper RIL at flest mulig tar trener 2. Klubben dekker alle utgifter med trenerutdannelsen, for å stimulere til kursing i en aktiv treningshverdag.

Klubben har nå følgende utdannede trenere:

Trener 4 – 1 aktiv trener

Trener 3 – 1 aktiv trener

Trener 2 – 14 aktive trenere

I tillegg har fire stykker fra klubben startet på Norges Håndballforbunds elitetrenerutdannelse trener 3, hvor første samling allerede er gjennomført.