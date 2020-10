Våg ble kretsmester for tredje år på rad

Vågs 2005-årgang har vunnet sin tredje strake KM-tittel, denne gang etter åtte strake seire.

Våg G15, bak fra venstre: Lagleder Magne Østhus, Marcus Røsstad, Herman Linge, Felix Eriksen, Fredrik Østhus, Abdirahim Ahmednur, William Aanensen, Yadgar Arab, Torjus Monan Finnsen, Marius Andersen, hovedtrener Joachim Eriksen og assistent/keepertrener Jarle Eriksen. Foran fra venstre: Bo Bjørnson, Peder Vik, Josef Rahman, Mikkel Odland, Davy Tran, Sander Kvanvik, Alexander Aagedal og Sander Richardsen. Foto: Kenneth Larsen

Joachim Eriksen Våg FK

KRISTIANSAND: Etter onsdagens 2-0-seier over Randesund på Karuss var det klart at Vågs 2005-årgang er blitt kretsmestre for tredje år på rad. Samtlige spillere har i år vært i en G16-treningsgruppe på 27 spillere hvor vi har fordelt spillerne på to kamplag. Ett i G15 1. divisjon og ett i G16 1. divisjon.

Vi har hatt en overvekt med 15-åringer hvor de fleste har vært innom og prøvd seg på G16-nivået, og tatt det med storm. I G16-klassen, med en overvekt av 15-åringer på laget, og ble vi nummer to, hårfint bak Vigør, som ble ett hakk for store i én avgjørende kamp.

Det har vært stor rotasjon i troppene til kampene og vi har flere ganger blitt utfordret mht. skader og forfall. Likevel har vi gjennomført kampene solid og spilt god offensiv fotball mot lag fra Grimstad i øst til Mandal i vest. Totalt har vi med treningsgruppa i høst spilt 16 kamper i G15 og G16, hvor vi har vunnet 15 kamper og tapt den tidligere nevnte mot Vigør G16.

Vi har fått gjennomført gode økter med mest mulig spill og kvalitet, samtidig som gutta har jobbet godt og strukturert inn mot egne utviklingsmål, spesielt i «koronapausen». Jeg er imponert over miljøet, treningsiveren og viljen hver enkelt spiller har lagt inn for å ta nye steg i utviklingen sin. Jeg er stolt og takknemlig over å være trener for disse gutta og er sikker på at de neste årene blir meget spennende for dem. Takk for sesongen til alle klubbene og motstanderne vi har møtt!