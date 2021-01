Fra Hisøy IL til Arendal Fotball

Mathias Johansen og Rasmus Lynge Christensen tar stegene fra 4. til 2. divisjon.

Mathias Johansen (t.v.) og Rasmus Lynge Christensen bytter ut den grønne Hisøy-trøya med den hvite Arendal-trøya. Foto: Hisøy IL

Christian Hermansen Hisøy IL

ARENDAL: Om ei uke snau starter Arendal Fotball oppkjøringen for sesongen 2021 og da med to Hisøy-spillere som en del av 2. divisjonstroppen. Vi er veldig glade og stolte over at «våre» spillere skal bidra til Arendal Fotballs lokale satsing mot toppen. Derfor ønsker vi Mathias Johansen og Rasmus Lynge Christensen lykke til med fotballframtida i byens flaggskip.

Sistnevnte fikk vi dessverre ikke se i kamp med den grønne drakta pga. avlysningen av fjorårssesongen. Mathias, derimot, har vært en dominant spiller for oss de siste sesongene med mange mål og målgivende. Vi er derfor sikre på at disse to kreative og offensive spillerne vil sette sitt preg på Arendal Fotball denne sesongen og samtidig bidra til at Norac Stadion fylles opp.

Rasmus gjør comeback for Arendal, en klubb han kom til første gang i 2016. Til klubbens hjemmeside sier han:

– Da jeg bestemte meg for å trappe ned i 2019, trodde jeg nok selv at tiden som fotballspiller var over. Men det har hjulpet å la kroppen få hvile i et år. Jeg har trent et par ganger i uken med Hisøy og holdt meg i form, og nå er overskuddet og fotballgleden tilbake for fullt.

Selvsagt mister vi to viktige offensive spillere I Rasmus og Mathias, men samtidig gir dette muligheten for andre å vokse og utvikle seg. Dessuten viser dette at klubben vår er et godt valg om man ønsker å spille for et ambisiøst 4.-divisjonslag eller bruke den som et springbrett mot toppfotballen.