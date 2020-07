Enkle kostholdsendringer for bedre helse

Det kan virke banalt å følge slike standardråd, men dette er de beste anbefalingene basert på vitenskap per dags dato.

– Uten mat og drikke er det vanskelig å oppnå de resultatene man ønsker gjennom trening, enten det er å øke muskelmasse, redusere kroppsvekt eller å ha energi til sette ny rekord på fem kilometer, skriver Einar Vassbakk Svindland (34) i dette innlegget. Han bor i Kristiansand, er utdannet naprapat og jobber som trener ved Spicheren treningssenter og ved Olympiatoppen sørvest. Foto: Fredrik Ringe

Einar Vassbakk Svindland

Kosthold påvirker helsen vår om vi vil eller ikke. Uten mat og drikke er det vanskelig å oppnå de resultatene man ønsker gjennom trening, enten det er å øke muskelmasse, redusere kroppsvekt eller å ha energi til sette ny rekord på fem kilometer. Kosthold diskuteres fram og tilbake og de lærde strides, men med utgangspunkt i rådene fra Olympiatoppen og statens råd for ernæring og helse, skal jeg komme med noen praktiske råd for kostholdsendringer for bedre helse.

Dersom du har vanskelig for å skape gode kostholdsvaner kan det å ta hjelp av en ernæringsfysiolog være veien å gå, men la oss først se på de konkrete tipsene.

Øk mengden:

– Grønnsaker og belgfrukter («spis en regnbue»)

– Frukt og bær

– Fisk og skalldyr

– Nøtter og frø

Bytt følgende:

– Raffinerte kornprodukter (honnikorn, chocopops) til fullkornsprodukter

– Smør til vegetabilske oljer

– Meieriprodukter med høyt fettinnhold til meieriprodukter med lavere fettinnhold

Moderer mengden:

– Prosessert kjøtt og rødt kjøtt

– Mat og drikke med tilsatt sukker

– Salt

– Alkohol

Se over disse rådene og vurder ditt kosthold. Det kan være lett å gjøre endringer basert på dette, men også vanskelig. Dersom du er motivert for å gjøre en endring, anbefaler jeg å gjøre en endring om gangen. Når den endringen er automatisert, velger du neste ting du vil endre. Ikke gjør alt på én gang, men start i det små. Det viktigste er etterlevelse og at du klarer å holde endringene over tid. Tenk langsiktig!

PS! Takk til Martin Norum for inspirasjon til denne posten.

