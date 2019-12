ØIF Arendal-duo med 20 mål

Anført av ti scoringer hver fra Sondre Paulsen og Olaf Richter Hoffstad vant ØIF Arendal 33-29 borte mot Follo i årets siste seriekamp.

Sondre Paulsen nettet ti ganger i onsdagens bortseier mot Follo. Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

Dermed henger ØIF med i teten av eliteserien og har kontakt med Kolstad, Elverum og Drammen på plassene foran.

Onsdagens kamp i Stil Arena ble ikke noen velspilt affære. ØIF Arendal slet før pause og kom fire mål bak, men en sterk opphenting før pause sørget for at det sto 17-17 ved halvtid.

I andre omgang kom ØIF tidlig foran og da så ikke forrige sesongs seriemester seg særlig mye tilbake. Ledelsen var en stund på seks mål, men det endte altså med en sterk firemålsseier over Follo. Dermed blir julefeiringen i ØIF-familien betydelig enklere enn hvis det hadde vært motsatt ...

Fakta Kampfakta

Follo – ØIF Arendal 29–33 (17–17). Stil Arena, Follo. Dommere: Ismet Kvakic og Tommy André Eriksen. Utvisninger: Follo 2×2 min. ØIF 4×2 min. Flest mål Follo: Benjamin Hallgren og Sander Smestad, begge 6 mål. ØIF Arendal: Kristijan Jurisic 1, André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic, Mario Matic 2, Martin Lindell 5, Richard Lindström, André Lindboe, Sondre Paulsen 10, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen, Olaf Richter Hoffstad 10, Jesper Munk 2, Luigj Quni, Sander Løvlie Simonsen 3.

Olaf Richter Hoffstad. Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

Både Olaf Richter Hoffstad og Sondre Paulsen stoppet på ti scoringer i Stil Arena. Scoring ble det også på målvakt Kristijan Jurisic, som fikk anledningen til å kaste ballen i et åpent Follo-mål etter selv å ha reddet.

SLIK VAR KAMPEN:

Det sto om å holde seg i tetkampen for ØIF Arendal, mens det for vertene handlet om ikke å falle tilbake i nedrykkskampen. Follo kom fra ettmålstap mot serieleder Kolstad og er et lag en aldri må ta lett på.

Etter fem minutter sto det 4–4. Da hadde ØIF tatt ledelsen i kampen, men Follo hadde svart og kommet seg i føringen. ØIF ble jagende etter på grunn av skuddbom i angrep, og at de ikke klarte å utnytte feilene til Follo. Etter ni minutter to Marinko Kurtovic time out. ”Har dere sett at kampen har startet, eller?”, spurte Kurtovic etter at ØIF hadde sluppet inn åtte mål så langt. Det hører med at Bergsholm Kristensen bakerst hadde fire redninger så langt.

Time outen hjalp ikke umiddelbart, for etter ti minutter lå ØIF under med 6–9. Follos Hallgren var den som styrte kampen de ti første minuttene.

Hjemmelaget hadde langt mer vilje i det de gjorde i første omgang. De pøste inn med scoringer mot et ØIF-lag som slet med å henge med. Etter 20 minutter sto det 10-14, mens det fem minutter seinere var 13–17. Heldigvis for ØIF, så hadde også Follo sine misser. Vertene hadde flere muligheter til å øke til til fem mål, men slurvet også de.

Likevel ble omgangen preget av at ØIF-forsvaret ikke ville sitte, og alle skuddbommene. Likevel slo ØIF tilbake de siste fem minuttene, der 6-0-forsvaret satt atskillig bedre enn 5-1 tidligere i kampen.

13-17 ble til 17-17, blant annet takket være knallgode avslutninger fra Olaf Richter Hoffstad, som med tre på rad på slutten av omgangen, sørget for 17-17 til pause. Den siste scoringen kom fem sekunder før pause og var Olafs sjuende i omgangen.

ØIF-trener Marinko Kurtovic. Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

Andre omgang fikk en tøffest mulig start for ØIF, med tominutter på Jesper Munk og straffe rett etterpå til Follo. Follo utnyttet muligheten og gikk foran igjen.

Men ØIF slo tilbake, med et litt bedre forsvar enn før pause.

Etter 35 minutter var ØIF i ledelsen for første gang siden starten på første omgang. Da sto det 20-19.

I minuttene som fulgte, lå ØIF foran, men Follo kom opp til 21-21. Så fikk ØIF to måls ledelse på 23-21, som etter 40 minutter ble til 24-22. Follo ga seg aldri, men ØIF lå et og to foran i denne perioden.

Martin Lindell sørget for at det ble 26-23 etter 43 minutter, og det så ut som ØIF hadde festet et grep i kampen. Nå satt også forsvaret og det var Follo som måtte slite i angrep.

Martin Lindell scoret fem ganger mot Follo Foto: ØIF Arendal (arkivfoto)

Men da muligheten til fem måls ledelse dukket opp, kom en angrepsfeil. Follo reduserte og det ble en ny angrepsfeil. Da Follo misset og ØIF fikk ballen tilbake, tok Marinko Kurtovic time out og formante om at det skulle kjøres lange angrep. ”Ikke stress”, var budskapet. Da var det gått 47.30 og tavla viste 27-24 til ØIF.

Da klokka passerte 50 minutter, hadde ØIF fått fem måls forsprang. Det sto 29-24 og det så lovende ut med tanke på to nye poeng og kontakt med teten i eliteserien.

Like etter sørget Olaf Richter Hoffstad for 30-24 – hans tiende i kampen.

Men Follo var ikke satt helt ut av spill, for mens ØIF begynte å gjøre feil framover, svarte Follo med å kutte ned til tre mål. Fem minutter igjen og det var 30-27.

ØIF svarte med to på rappen og hadde fem mål å gå på med 3.30 igjen. Da hjemmelaget kastet vekk ballen, så det lyst ut med tanke på en ny seier for ØIF.

Etter 57.28 fikk Martin Lindell en tominutter. Han stoppet en Follo-angriper på vei til målsjanse og Follo fikk straffe. Straffen ble misset. I et minutt måtte ØIF spille med fire mot seks, ettersom også Mario Matic hadde en tominutter. I siste time out formante også Marinko om at han ikke ville ha flere unødvendige tominuttere.

Inn i siste minutt ledet ØIF 32–28.

Sondre Paulsen scoret sitt tiende for dagen, før Follo reduserte. Dermed stoppet det med 33-29 til ØIF Arendal og to viktige poeng i toppstriden.

