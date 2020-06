Han er ny styreleder i Dristug

Stig Gjøvland Tveit overtar som styreleder i Dristug Idrettslag etter Trine Krossbekk Agersborg.

Stig Gjøvland Tveit (37) ble valgt til styreleder på onsdagens årsmøte. Foto: Sondre Nordås

Sondre Nordås Dristug IL

ÅMLI: – Det er spennende å tre inn som leder i IL Dristug, sier Stig og utdyper:

– Idrettslaget er en viktig bidragsyter for lokalsamfunnet i Åmli og det er gøy å kunne være en sentral del av dette. Det tidligere hovedstyret har gjort et solid arbeid med å bygge opp en god struktur for idrettslaget og jeg ønsker at vi kan videreføre dette arbeidet.

Det nye styret består av følgende:

Leder: Stig Gjøvland Tveit

Nestleder: Siri Ann Pettersen

Kasserer: Bjarte Nordås

Sekretær: Lars Gangsei

Styremedlem: Evy Sandhaug

Styremedlem: Elin Camilla Bergersen

Styremedlem: Tellef Halvorsen

Varamedlem: Carina Olsen og Tove Valle

– Utfordringene framover blir å opprettholde og øke aktiviteten. Dette har høyeste prioritet nå. Både i de tradisjonelle idrettene som Dristug har vært gode på, men også kanskje å skape et treningsmiljø for dem som ikke nødvendigvis vil spille fotball og volleyball. Nøkkelen her er å få ansvarlige personer til å ta trener- og lederverv. Hovedstyret består nå av en god blanding av erfarne personer og nytt frisk blod. Det lover bra for de kommende år, understreker Stig, som til daglig jobber som Idrettslærer for Tvedestrand og Åmli VGS.

Dristug takker Trine Krossbekk Agersborg for to fine år som styreleder!