Hobbyhestens revansj

Mandal-traveren Mantus var mer eller mindre gitt opp som løpshest og skulle egentlig begynne et nytt liv som hobbyhest.

Søndag kveld revansjerte Mandal-traveren Mantus seg på Sørlandets Travpark da han sammen med Per Vetle Kals pilte inn til seier på ny personlig rekord. Foto: Hesteguiden.com

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

Søndag kveld vant han i Travparken til eiernes elleville begeistring.

Eierne til den fem år gamle kaldblodstraveren Mantus var i starten av august i ferd med å gi opp vallaken som løpshest. Galopper og hva som minnet om manglende vilje gjorde at andelslaget, med trener Oda Verdal fra Mandal i spissen, sterkt vurderte å pensjonere Mantus som løpshest.

I Travparken søndag kveld viste imidlertid 5-åringen at han på ingen måte er klar for noen pensjonstilværelse. Sammen med Gjerstad-kusk Per Vetle Kals strålte Mantus og begeistret sine eiere med å vinne på ny personlig rekord, 1.28,7/2140 meter.

– Dette er helt utrolig. Jeg hadde nesten gjort avtale om å selge ham som hobbyhest, og så gjør han det her, strålte Oda Verdal etter at seieren var sikret.

Dette var hestens første seier siden i januar, og nå utsettes førtidspensjoneringen for Mandal-hesten.

– Det viser bare at alt skje i travløp og at den som gir seg er en dritt. Evig runddans, men fy søren så gøy med sånne oppturer, skrev Verdal på Twitter etter løpet.

Stine Birkeland kjørte fletta av garvede konkurrenter og millionærer sammen med familiehesten Langlands Odin. Birkeland, mangeårig stallansatt hos Øystein Tjomsland, leverte en strålende taktisk bedømming fra tetposisjonen og slapp aldri motstanderne inn på kroppen. Til mål kom Langlands Odin i ensom majestet, også han på ny personlig rekord, 1.23,9/2140 meter. Duoen kan utvilsomt omtales som samstemte, dette var deres fjerde start sammen. Samtlige har endt med seier.

Geir Mikkelsens Highland Breeze tok årets første seier hun på sterkt vis slugget seg først på fine 1.14,6a/2140 meter. Hjemmetreneren serverte hoppa en perfekt reise i tredje par utvendig og satte inn sluttspurten i siste sving. Da utfordreren Make Me galopperte med 100 meter igjen av løpet var Highland Breeze ensom på valen. Triumfen var den 14. i karrieren for den syv år gamle hoppa.

Øystein Tjomsland takket for tilliten bak Skien-hesten Mighty Star ved å pile ifra til råsterk seier på flotte 1.15,9a/2140 meter.