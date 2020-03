– Den største kampen i min karriere

Alexander Hagen gleder seg til tittelkamp i proffboksestevnet i Oslo 24. april.



Alexander Hagen (31) fra Flekkefjord har 14 seire, to uavgjort og ett tap som proffbokser. Her fra seieren mot Emmanuel Feuzeu i fjor. Foto: NTB scanpix

Ole Martin Feet Norway Boxing Promotion

Hovedkampen under boksestevnet This is boxing vil være mellom Alexander “Sweet Dreams” Hagen (31) fra Flekkefjord (bodd i Oslo siden 2009) og tsjekkeren Tomas Adamek (39) om Eurasian Boxing Parliament (EBP) tittel i lett-tungvekt. En tittelkamp som vil være første steg på veien til å bli rangert hos flere av de største forbundene i verden. En kamp Hagen mener han er klar for.

– Dette blir den tøffeste og største kampen i min karriere. Det blir min første 10-runder. Jeg føler jeg har vært klar for dette i mange år. Det er en skikkelig “step-up” kamp som vil åpne veldig mange dører for meg, sier Hagen.

Tomas Adamek er ikke et ukjent navn i Norge. I 2017 slo han Tim-Robin Lihaug på poeng etter 8 runder i Oslo Spektrum. En kamp Alexander Hagen har studert, og ikke føler seg avskrekket av.

– Jeg møter en veldig god teknisk bokser som er rutinert. “Styles makes fights”. Jeg er helt overbevist om at stilen hans passer meg, og det ikke er mange som kan klare å sette meg ut, sier Hagen.

Forberedelsene til Hagen har allerede vart siden januar. Han var da på en treukers treningsleir i Las Vegas sammen med blant andre Alexander Martinsen, som skal debutere som proffbokser den 24. april. Både Hagen og Martinsen sparret mot regjerende IBF verdensmester i lett tungvekt; Caleb Plant, i hans oppkjøringen mot sin seineste kamp. Martinsen sparret totalt 40 runder mot Plant.

Historiske Jordal

Jordal har et historisk sus over seg. På 50- og 70-tallet ble det arrangert flere proffbokse- stevner på Jordal, og i 1975 vant Svein Erik “Spikern” Paulsen EBUs EM-tittel der. Vegg i vegg med Jordalhallen ligger Oslo Bokseklubb, hvor Alexander Hagen legger ned utallige treningstimer.

– Endelig er proffboksingen kommet tilbake til Jordal. Jeg får nesten ikke mer hjemmebane enn det her. Det måtte det vært i Hagen hjemme i Flekkefjord, sier Hagen.

Hagens trener og nå også promotor Max Mankowitz har lang erfaring i boksemiljøet både som trener og gjennom Oslo Bokseklubb. Han har tidligere også vært involvert i å arrangere bokseeventer som landskamper og ikke minst Norway Box Cup, som på 90-tallet var en anerkjent internasjonal turnering. Han har lenge ønsket å involvere seg mer i proffboksing.

– Etter 35 år som amatørtrener, og nå som trener for proffboksere har jeg fått en ny boost. Det er to helt forskjellige verdener, spesielt med tanke på treningsplanlegging og faktum at man vet hvem motstanderen er, og dermed kan forberede seg mer spesifikt mot én motstander, sier Mankowitz.

Fem øvrige nordmenn i aksjon

Kevin Melhus jubler etter seieren mot ukrainske Ivan Lysytsia i 2018. Foto: NTB scanpix

Resten av bokserne på “fight cardet” som skal bokse i jordalhallen den 24. april er:

Kevin Melhus (30) fra Skien satser på å løfte karrieren med seier i sin 8. profesjonelle boksekamp.

Alexander “Iceman” Martinsen (28) fra Lørenskog debuterer. Han er en 100 % idrettsutøver, og fikk sitt store gjennombrudd i 2019 som Norges- og Nordisk-mester.

Kent Erik Bådstad (32) er en hardtslående og familiekjær totning, og han har vunnet sine fire siste kamper på knockout.

Simen Nysæter (29) fra Namsos vil bokse sin 11. profesjonelle kamp, og begynner å bli aktuell for større kamper.

Camilla Johansen (32) fra Raufoss er en rutinert bokser som endelig debuterer som proff. Hun har vunnet NM flere ganger, seinest i 2019.

– Det er et veldig spennende “fight card”, med to debutanter som har vist at de er blant de beste i Norge som amatører. Også har vi tre av de beste cruiservekterne i Norge. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli flere gode norske oppgjør i den vektklassen i framtida. Vi kjenner alle bokserne godt og vi er sikre på at alle som kommer og ser på vil få oppleve gode og spennende kamper, sier Mankowitz.

Eurasian Boxing Parliament (EBP) er en organisasjon som sanksjonerer profesjonelle boksekamper i forskjellige land i Eurasia. EBP er tilknyttet og er en medlemsorganisasjon av International Boxing Federation (IBF), som er et av de fire store forbundene i verden.