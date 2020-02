Årets mest ektefølte seiersgest

50 meter før målpassering bød Hornnes-amatøren Rune Røyrås (39) på årets mest ektefølte seiersgest da hans Vestpol Kongen tok en overlegen triumf i Travparken.

Publisert Publisert Nå nettopp

50 meter før mål kunne Rune Røyrås fra Hornnes heve armen til seiersgest bak egentrente Vestpol Kongen. Foto: Hesteguiden.com

Brukergenerert innhold

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: Årets første V75-stevne på Sørlandets Travpark sørget for full restaurant og stor stemning for vinnerne, som fikk da turen opp på podiet midt blant publikum. Lørdagens mest populære vinner var utvilsomt hjemmeamatøren Rune Røyrås. 39-åringen var en rørt mann etter at han styrte inn sin egen Vestpol Kongen til overlegen triumf.

– For en flyvemaskin han er!, strålte Røyrås etter at den fem år gamle vallaken tok karrierens åttende seier.

– Ufattelig stort

For setesdølen selv betød lørdagens triumf kuskeseier nummer tre i karrieren, men at helgens førsteplass var etterlengtet var det liten tvil om. Røyrås’ forrige seier kom 6. januar 2002, også da i Travparken, med hesten Bellino. Etter en pause fra kuskesetet fra sommeren 2003 var 39-åringen tilbake i sulkysetet i fjor høst. I sin niende framtreden etter comebacket satte han endelig prikken over i-en.

– Dette er så ufattelig stort for meg. Jeg lover at det ikke blir 18 år til neste gang jeg vinner løp, sa Røyrås med et smil til stor jubel fra publikum.

– Ufattelig stort, var beskrivelsen Rune Røyrås (39) ga da han skulle beskrive lørdagens seier på hjemmebane med Vestpol Kongen lørdag. Foto: Hesteguiden.com

Vestpol Kongen vant på fine 1.25,3a/1609 meter.

Arendal-hesten Ubuntu er blitt en skikkelig montéslager, og lørdag tok han sin tredje strake seier i disiplinen. T.h. rytter Siv Emilie Løvvold, i midten medeier Enok Antonsen. Foto: Hesteguiden.com

Montéslager fra Arendal

Hjemmeseier ble det også i montéløpet der Enok Antonsen og Kristine Sørensens Ubuntu innfridde som stor favoritt. Sammen med en av Norges beste ryttere, Siv Emilie Løvvold, var Arendal-hesten i en klasse for seg i sluttfasen av løpet. Den åtte år gamle vallaken har nå vunnet sine tre siste montéløp, to av disse sammen med Løvvold. Vinnertida ble 1.16,1/2180 meter.