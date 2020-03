Ti på Topp-turmål 9: Linnåsen

Linnåsen er et av de mest kjente og kjære turmålene i Søgne. Her er det godt merkede stier og mange muligheter for å tilpasse turens lengde og vanskelighetsgrad.

Flere utgangspunkt for turen til Linnåsen. Her fra Tronstadvann. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Kristin Tverberg, Bedriftsidretten

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 1. april (OBS! ny dato) kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. I faktaboksen nederst i dette innlegget ser du lenker til de åtte første Ti på toppturene.

Adkomst

Fra Søgne har du flere veivalg når du skal gå til Linnåsen, alle løypene er blåmerket. Du kan for eksempel starte ved idrettsbanen like nord for E-39 ved Tangvall. Det anbefales å velge en løype inn til Linnåsen og en annen tilbake. Det er også mulig å følge turvei og sti fra Greipstad kirke eller fra fylkesvei 303 i Songdalen rett nord for Linnåsen. Det er rikelig med parkeringsplasser og bussforbindelser hvis du ønsker å starte både fra Tangvall og fra Greipstad Kirke. Avhengig av hvilken løype du velger er turen 2-12 kilometer lang hver vei.

Fakta Hensyn mht. smittefare Vi er inne i en ekstremsituasjon som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. I denne situasjonen har hvert enkelt menneske ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte, samtidig som det kanskje er viktigere enn noen gang at vi tar vare på egen og andres fysiske, psykiske og mentale helse. Smittefaren medfører sterk innskrenkning i bevegelsfriheten. Vi oppfordrer til å følge myndighetenes anbefalinger til enhver tid. Egenorganiserte aktiviteter strider ikke mot helsemyndighetenes vedtak. Vi anbefaler å gå turer i naturen alene eller sammen med familien, og å holde god avstand til alle rundt deg. Folkehelseinstituttet anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

Flott turterreng på vei til Linnåsen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Hva møter deg på toppen

Varden ligger på 232 moh. og er et fantastisk utsiktspunkt. På toppen ser du havet fra kristiansandsområdet i øst til mandalsregionen i vest.

På toppen er det også en besøksprotokoll man kan skrive seg inn i og gapahuker man kan overnatte i eller bare søke ly for vær og vind.

Litt geografi

Ved varden på Linnåsen møtes grensene for gårdene Klepland, Tangvall, Lunde og Repstad i Søgne og Birkenes, Greipstad og Tronstad (Nepstadmyra) i Songdalen. Linnåsvarden markerer altså også den gamle kommunegrensa mellom Søgne og Songdalen.

Mulig å gå turen opp til Linnåsen fra flere steder. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Heia er tilgjengelig fra nær sagt alle kanter. De mange turstiene i området går opp til dette markante utsiktspunktet

Ett par flotte gapahuker på toppen. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Linnåsen ligger ved Torjusheia naturreservat. Vegetasjonen her er rik og gammel. Hensikten med reservatet er å ta vare på planter, trær og dyrelivet i dette området. Vi finner blant annet gammel furu, eik, alm, lind og osp.

Linnåskjerka

Noen hundre meter nord for Linnåsvarden ligger Lille Linnåsen og her finner vi ei lita hule i fjellet på sørsiden. Dette er Linnåskjerka og sagnet forteller at det etter reformasjonen på 1500-tallet ble holdt hemmelige, katolske messer i denne hula.

Denne karen koste seg med deilige vafler på årets siste turmål. Det lanseres kommende uke. Foto: Kristin Tverberg

Turkartet Linnåsen dekker området. Det selges hos DNTSør, Midt-Agder Friluftsråd og bokhandelen på Tangvall i Søgne.

Det beste utelivet finner du i naturen.

Velkommen til Linnåsen!

