Arendalitt vant tre seire i norgescupen

Pål Myhren Kristensen (20) fra Arendal Skøiteklub sikret seg tre førsteplasser og en andreplass i norgescupstevnet sist helg.

En glad Pål Myhren Kristensen etter helgas triumfer. Foto: Privat

Øystein Grødum Arendal Skøiteklub

– Jeg er veldig godt fornøyd med løpene i helgen, sier Pål.

I likhet med klubbvenninnen Emily Plozicki har han forsynt seg med førsteplasser i helga. I norgescupstevnet for seniorer i Sørmarka vant han begge 500-meterne på 36,37 sekunder lørdag og 36,20 sekunder søndag. Søndagens tid var fattige åtte hundredeler bak persen.

Pål vant også søndagens 1000m på tiden 1.12,90 minutt. Lørdag ble det 2. plass på 1.12,52 minutt.

– Jeg viser at jeg er veldig stabil for tiden, så nå er det bare å få ut den siste gnisten og komme seg ned på 35-tallet på 500 meter. Kommende helg skal jeg til Nederland for å gå på rask is i Thialf, og da håper jeg på å se 35-tallet, sier Pål.

