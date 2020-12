Vingtalent klar for Fløy

Marcus Aslaksen (19) har signert for Fløy kommende sesong.

Marcus Aslaksen startet å spille fotball i Torridal og gikk så til Vindbjart før han nå skal spille 2. divisjonsfotball for Fløy. Foto: Preben Jensen

KRISTIANSAND: Marcus Aslaksen er en spennende og hurtig ving fra Mosby med et enormt rykk og bra tyngdepunkt. Et ubeskrevet blad i lokalfotballen som vi håper vil utvikle seg til å bli en toppspiller i Fløy-drakta. Han har de siste par år vært en del av A-stallen til Vindbjart.

– Jeg er veldig glad for å komme til Fløy. Jeg følte det var på tide å ta steget opp en divisjon nå. Jeg kjenner flere av spillerne i klubben her og Fløy virker som en klubb som vil mye, så da var valget lett, sier Marcus.

På spørsmål om sin beste posisjon og sine styrker på banen svarer han:

– Jeg har spilt mest høyrekant, men kan også bekle venstrekanten. Jeg ser på meg selv som en ganske rask spiller, med lavt tyngdepunkt og god teknikk. Så håper jeg å bidra med noen mål og assists kommende sesong.

Fløys assistenttrener Marius Kjørvik Johansen har følgende kommentar om nysigneringen:

– Marcus er en ung spiller med et høyt potensial som vi vil gi god tid til å tilpasse seg ny klubb og divisjon. Vi tror på sikt at han kommer til å bli en spiller som kan bli for god for PostNord-ligaen. Så vi gleder oss til å se ham i aksjon her på Arkicon Arena.