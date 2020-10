Gleder seg til «egen» norgescup

Denne gjengen fra Kristiansands Turnforening har trent godt inn mot helgas norgescupstevne på hjemmebane.

Kristiansands tropp i helgas norgescupstevne: Kristian Mikalsen (fra venstre), Lukas Aa. Nilsen, Plamen Sheytanov, Krister Sørstrand, Brian Rugland, Leon Ø. Brandsdal, Ivan Maltsev og Tarald McFadzean. Foto: Privat

Cecilie Holmquist Kristiansands Turnforening

KRISTIANSAND: Lørdag og søndag skal Kristiansands Turnforening arrangere norgescupstevne for turn menn. Det er første gang vi arrangerer denne typen konkurranse. Det var lenge usikkert om vi kunne klare å gjennomføre konkurransen grunnet koronasituasjonen, men vi bestemte oss for å satse, og har nå 94 påmeldte gutter/menn fra 11 år og oppover. Hele norgeseliten kommer, inkludert Sofus Heggemsnes som er kvalifisert til OL.

Det skal konkurreres i apparatturn mangekamp. Rekruttene har også lagkonkurranse. Alle konkurransene i vinter ble avlyst, så dette er første konkurranse på nærmere ett år. Kristiansand-guttene har trent godt siden august, men er naturlig nok spent på konkurranseformen. De trener omkring tre timer daglig, fem-seks dager i uka.

Det er ekstra gøy å konkurrere på hjemmebane med mulighet for at familie og venner kan komme og se på. Det er begrensninger i antall tilskuere, men siden konkurransen praktisk sett er delt i tre enkeltkonkurranser er det plass til rundt 170 tilskuere per pulje.