11-åring imponerte i Skikarusellen

Elias Martinsen fra Fløy Ski holdt virkelig farten oppe i tirsdagens 11 kilometer lange løype.

Elias Martinsen var yngstemann da høstens åttende og siste rulleskikaruselløp ble arrangert på Sandrip tirsdag. Foto: Privat

Jon S. Viervang Skiutvalgets leder

VENNESLA: Høstens rulleskikarusell ble avsluttet på Sandripanlegget tirsdag kveld med seier til Pål Torgersen og Arild Isaksen i henholdsvis fri og klassisk. Ti deltakere trosset regnet og stilte til start. Mest av alle imponerte 11 år gamle Elias Martinsen fra Fløy Ski som gjennomførte den 11 km lange og tøffe løypa på 47 minutter.

I høst har vi arrangert åtte renn, alle på Sandrip. Totalt registrerte vi 127 enkeltstarter fordelt på 34 individer. Flest renn gikk Magne Dølemo, som stilte på samtlige renn. Uten å ha summert, ble det garantert flest seire til Pål Torgersen og like sikkert ble det flest sisteplasser til skiutvalgets leder, Jon Viervang. Nivået har vært svært høyt blant dem som trekker på seg startnummer! Imponerende styrke, teknikk og høy fart.

Fra tirsdagens siste renn på Sandrip. Foto: Privat

Vi må ikke glemme Trimklassen. Her finner vi en trofast gjeng på åtte-ti deltakere, som elsker skiidretten. Verdens fineste idrett. En honnør til disse, flere med imponerende ski-karrierer bak seg. Takk for at dere stiller.

Utvalget legger ikke skjul på at større deltakelse hadde vært gøy, men den iver og glød dere som stiller opp viser hver gang, mer enn veier opp for litt skuffende oppslutning. Nå tar vi en pause, mens vi venter på kuldegrader og snø.

Sparebanken Sør Skikarusell er tilbake tirsdag 5. januar på Sandrip. Forhåpentligvis med masse snø og perfekte vinterforhold. Inntil da: Hold treningen ved like og ta godt vare på hverandre.