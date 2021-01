Kjører til treningsleir 250 mil unna

Etter en god ferie hjemme i Lillesand kjører jeg lørdag av gårde i retning den spanske byen Centelles.

Trialføreren Jarand-Matias Vold Gunvaldsen (20) fra Lillesand skal fram til midten av mars bo og trene i den spanske byen Centelles, som ligger 50 minutters kjøring vest for Barcelona. Foto: Privat

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

UTØVERBLOGG: Nytt år, nye muligheter. Nå pakkes de siste tingene før jeg starter turen ned mot Spania. Forholdene der er lagt til rette for god trening og jeg gleder meg stort.

Jeg har brukt jula på å planlegge den kommende sesongen. Fra konkurranser jeg skal delta i, til treningssamlinger som jeg og teamet mitt skal arrangere. Og selvfølgelig har det vært mye god trening mellom julemiddagene.

Det er en drøy kjøretur til Spania, på gode 2500 kilometer. Å kjøre i egen bil er det desidert den tryggeste måten å reise på i disse dager. Jeg tar morgenferja fra Kristiansand lørdag og er i land i Hirtshals på formiddagen. Så er planen å kjøre «halve» Tyskland før jeg legger meg til å sove, og starter på den igjen grytidlig morgenen etter.

Det jeg sitter igjen med etter det spesielle fjoråret er å ha is i magen og fortsette å trene godt selv om det er så mye usikkerhet mht. koronasituasjonen. Jeg er blitt mye bedre til å planlegge det å planlegge, ettersom man må prøve å forutse mange muligheter som kan skje med tanke på reising og annet. Grenser kan brått stenges, så da er det bare å hive seg rundt og reise med en gang. Dette fikk jeg kjenne på da Spania stengte ned i mars og jeg dro hjem i grevens tid.

Foto: Privat

Det er svært krevende å ta nye steg i trial. Det å pushe grenser og konstant være på utsiden av din egen komfortsone er ikke særlig digg. Å være redd, men å takle frykten, er noe jeg har fått kjenne på mye det siste året. Å være fokusert og målrettet dag inn og ut er krevende, men det må til for å lykkes.

Min gode kompis Sondre Haga satser like ambisiøst som jeg. Vi skal bo og trene sammen i Spania og vi bor hos og trener med seks ganger verdensmester Adam Raga. Vi pusher hverandre på trening for å bli bedre. Hovedmålet mitt for 2021-sesongen er å ta topp ti-plasseringer i Trial2-klassen i VM. Andre mål er å kunne ta nordisk gull på hjemmebane, samt ta seiere i norgescupen.

