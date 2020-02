Kristiansand vant etter pangavslutning

Kristiansand Topphåndball lå under med sju mål etter 40 minutter, men hevet seg nok til å vinne 27–25 hjemme mot LFH09 onsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ansporet av et entusiastisk hjemmepublikum vant Kristiansand Topphåndball onsdagens 1. divisjonskamp hjemme mot LFH09. Foto: Bawar Amin (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Preben Nilsen Kristiansand Topphåndball

KRISTIANSAND: Vi begynte sterkt, men bommet på fem 100-prosentsjanser. Lillehammer ble invitert inn i kampen igjen, og gikk til pause med 14-10. Det lugget i angrep spillet vårt, der vi hadde ni bom på langskudd, seks på nærskudd og ni tekniske feil. Når vi scorer på under 30 prosent av ballkontrollene, blir det utfordrende å vinne håndballkamper.

2. omgang startet slik 1. omgang sluttet, litt preget av at angrep spillet ikke hadde rytme og sting. Da det var 20 minutter igjen av kampen, lå vi under 14-21. Trener Robin Rosander Haugsgjerd rokerte litt på laget, og Sebastian Schultz Hansen, Jørg William Fiala Gjermundnes og Nicolai Jensen kom på banen. Sammen med Mathias Christiansen, som sammen med resten av laget hadde en svakere 1. omgang, tok de tak og spilte med hjertet ute på drakta i angrep.

Fakta Kampfakta Kristiansand Topphåndball-LFH09 27–25 (10–14) 1. divion håndball menn Aquarama, 320 tilskuere Dommere: Erik Abrahamsen og Mads Olaisen Myhrstad Utvisninger: Kristiansad Topphånball ingen, LFH09 1x2 min. Toppscorer LFH09: Kristian Skjåk Salsten, Even Grønhovd og Sondre Gjerdalen, 5 mål hver. Kristiansand Topphåndball: Mathias Mykjåland Risøy, Kristian Gyberg, Jon Robertsen, Mathias Christiansen 8, Eric Nicolay Skonhoft Jensen 4, Håvard Bjørnskau Johannesen 1, Jørg William Fiala Gjermundnes 3, Bendik Holstad 1, Matko Rotim 2, Preben Egeli 3, Svenn-Erik Medhus, Eirik Köpp, Sebastian Schultz Hansen 3, Kristoffer Haugen Pedersen, Victor Jan Skillhammar, Håkon André Pettersen 2.

Men aller best på banen var målvakt Mathias Risøy, som hadde flere meget kvalifiserte redninger. På den måten hevet forsvaret seg og sto meget bra de siste 20 minuttene. Vi vant den perioden 13-4 og dermed kampen 27–25.

Det er slik vi ønsker å framstå; med offervilje, positiv energi, fart i angrep og forsvarsspillere med "hår på kassa". Vi er ikke fornøyd med kampen sett under ett, men vi er særdeles fornøyd med de siste 20 minuttene. I tillegg kan det nevnes at den støtten vi fikk av publikum ga oss et skikkelig boost, og vi skal ikke være redd for å si at de ble vår 8. mann på banen det siste kvarteret!

Etter 18 av 22 kamper ligger vi på sjetteplass med 19 poeng. Tabellen ser du her.