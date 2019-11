Lesja Odin kan vinne sin 23. strake seier i lørdagens V75-omgang på Sørlandets Travpark. Hesteguiden.com

Travtips Sørlandets Travpark 2.11.19

Klarer Tjomsland-traveren Lesja Odin å tangere far Moe Odins «umulige» rekord på 23 strake seire?

Ingvar Ludvigsen

For mindre enn 40 minutter siden

Årets siste V75 på landets sørligste travoval og for en herlig omgang dette er. Sportslig sett har Tjomsland-traveren Lesja Odin en solid sjanse til å tangere sin fars rekord, men han møter en meget formsterk rogalending i Neslands Faksen. Omgangen sikreste vinner kommer også fra Rogaland, jeg snakker om Shankly Lane. Han imponerer hver gang og jeg blir overrasket om han går på en smell her. Han skal være bedre enn sine konkurrenter. Omgangens sikreste vinner.

V75-1 2140 voltestart. Start 15.00

1 Lily's White Sun T Rei For lett i dette selskapet. D 2 Daily News J Eri Kraftig forbedret sist. C 3 Cici Moseby H Tve I fin form. Gardering. B 4 Charming Boom Bay S Was Bra, men sliter ofte med aksjonen. B 5 Delight Classic D Dal Vært tøft ute i det siste. B 6 Mira Star M. M Gun Fast nest sist. C 7 Katie Mae E Høi Er med i toppen hver gang. B 8 Towanda's Classic V Hop Gikk meget bra etter å blitt hengende fra start. B 9 Wilma Leggrowbach G Mik På vei mot toppformen. B 10 S.M.K. Silvousplait A Aks I sitt livs form. A 11 Amazing Case F Ham Meget flink hoppe. B 12 Come Vacation P Bue Herlig spurt sist til seier. B

S.M.K. Silvousplait-Katie Mae-Cici Moseby Outs: Wilma Leggrowbach

10 S.M.K. Silvousplait har hatt en enorm høst med fire førsteplasser på de fire siste løpene. Møter etter hvert bedre hester, men skal uansett ha en solid sjanse igjen. 7 Katie Mae står fint inne i dette løpet. Hun har en flott egenskap med at hun sjelden eller aldri gjør et dårlig løp. 9 Wilma Leggrowbach hadde en trå periode første halvdel av sesongen, men har vist i sine to siste starter at hun er på vei mot toppform. Hun må med på alle bonger. 3 Cici Moseby fortjener snart en seier etter mange fine innsatser. I sitt siste løp måtte hun gå utvendig hele løpet og kjempet strålende til sølv. Skummel om hun kommer seg til tet. 12 Come Vacation er i strålende form, men sliter ofte med voltestart og taper en del fra start. Har hun litt tur med reisen, speeder hun voldsomt til slutt.

V75-2 2140 autostart. Start 15.22

1 Smoke Detector J Und Første start på norsk jord. C 2 Julia Early P Kal Premie er målet. C 3 Black Voice V Tjo Galopperte bort seier i V75 løp nest sist. B 4 Exploitmyday F Ham Har kapasitet for seier. B 5 Grace Yoga H For Fått løp i kroppen. C 6 Dan Mølgård E Høi Fint løp sist etter en fin spurt. B 7 J.T.'s Moneypenny J Han Speeder fort med rett løp. B 8 Troja Face Å Ten Kanonform og er favoritt. A 9 Gringo Boko Ø Tjo Skuffet litt sist. B 10 Beenthere Donethat G Mik Bra sist etter tøff reise. B 11 Ethiopia River T Rei Premie som gjelder. C

Troja Face-Dan Mølgård-Black Voice Outs: Exploitmyday

8 Troja Face er en meget bra traver I dette grunnlaget. Gjør gode løp nesten hver gang og selv fra et vanskelig spor er dette en solid vinnersjanse. 6 Dan Mølgård var nede i en liten «down», men viste formstigning sist. Har kapasitet for å vinne et slikt løp. 4 Exploitmyday er jeg usikker på hvor høyt toppnivået hennes er, men jeg mistenker at det er ganske så stort. Må på bongen. 3 Black Voice er tilbake på en mer passende distanse denne gangen enn i sitt siste løp der han startet i et sprintløp. Fra et fint spor kjemper han i toppen uten galopp.

V75-3 2140 volte till v/750. Till Hingst/valak. Start 15.44

1 Lykkje May K Djø Står spennende til denne gangen. B 2 Valle Tiril Ø Heg Kan speede fort med rett løp. B 3 Kap Tilly G Mik Har et meget høyt toppnivå. B 4 Mine E Ren I sitt livs form. A 5 Glade Tider V Hop Flink 4 årshoppe. B 6 Myhreng Brage L Kol Kan speede fort med rett løp. C 7 Tante Ragnhild K Kva Står fint inne i dette løpet. B 8 Arvesølv Å Ten Trippelsjanse med klaff. C 9 Stumne Fyr E Høi Bra, men står tøft inne i løpet. B 10 Trø Hera S Jes Utur sist. Bedre enn raden. B 11 Art Miklagard M Høi Bra. Hatt to måneders pause. B 12 Valle Ask T Sol Hatt pause. B 13 Tomeld Ø.K. S Was Knallgod sist etter galopp 700 igjen. B 14 Vesle Sjur D Dal Maks sist, men kan bedre. C

Mine-Kap Tilly-Trø Hera Outs: Tomeld Ø.K.

4 Mine har en hysterisk god form. Fikk riktignok et fint løp sist, men var nede på 1.23.1. den siste 1000 meteren. Må muligens kjøres i rygg, men hun har så god form at kanskje det prøves å sitte i front fra start til mål. 3 Kap Tilly er ei variabel dame med et høyt toppnivå. Hun står fint inne i dette løpet og på en topp dag så er hun med i seierskampen. 14 Tomeld Ø.K. er en kapasitetshest av de sjeldne. Var et av de største talentene vi hadde da han var unghest, men mye galopper og tull har stått i veien for at han skulle bli av de beste i landet. Er som sagt mer enn god nok, men han da må han holde seg unna galopp.

V75-4 2609 autostart. Start 16.06

1 Rock'n Rolling E Ren Aldri tapt på langløp. B 2 Le Rapide M Gun Rask. Kan lede lenge. B 3 Knight Classic D Dal Fast for lenge sist. B 4 Bongo P Bue Vinner snart løp. B 5 Shankly Lane E Høi Vinnerhest. Klar favoritt igjen. A 6 Graceland E.P. L Kol På rett vei formmessig. C 7 Royal Winner Ø Tjo Bedre enn raden. C 8 Jailhouse Banker S Was Bra, men sjanseartet spor. C 9 Skylander Hill T Sol Alt ble feil sist. C 10 Draco Braz Minto V Hop Ok, men tøft løp. C 11 Aida Mae G Aus Glem løpet sist. Holder fin form. B 12 I See U. One K Sør Fornøyd med premie. D

Shankly Lane-Le Rapide-Rock`n Rolling Outs: Bongo

Herlige 5 Shankly Lane blir holdepunktet til veldig mange denne omgangen og det med det rette. Vinnerhesten til Rune Wiig har sett enorm ut og i denne traveren bor det mye. Uten uhell på veien så leder han nok dette løpet helt til mål er passert. Denne gangen sitte landschampion Eirik Høitomt i sulkyen. Banker.

V75-5 2140 autostart. Start 16.22

1 Høvåg Ask J Bja Spurtet flott til seier sist. C 2 Spydomann Ø.K. G Aus Sterk. Fordel med høyt tempo. C 3 Hellestvedt Trym J Bar Fats sist, men vinner sjelden. C 4 Will Teddy R Rol Variabel. Premie. C 5 Trø Yr Å Ten Bra, men møter mange gode. C 6 Skauga Rasken A Chr Premie som gjelder. C 7 Lesja Odin Ø Tjo Aldri tapt. Vinner igjen. A 8 Arnspik E Høi I fin form. Trippelsjanse. C 9 Spang Express H Tve Usikker form. C 10 Neslands Faksen G Mik Knallgod sist til seier. B 11 Mietor K Løv Bra, men formen? C 12 Prinsesse Sølv S Was Vanskelig fra dette sporet. C

Lesja Odin-Neslands Faksen-Høvåg Ask Outs: Arnspik

Lesja Odin som tangerer rekorden med flest antall seiere i karrieren uten å ha gått på et nederlag og kapasitetshesten Neslands Faksen som var enorm sist gjør dette til en herlig duell. 7 Lesja Odin med 22 strake triumfer kommer nå ut etter en lang pause. Har faktisk ikke startet siden han vant her på Sørlandet under sommertravshelgen i juli. Treningsrapportene er solide og Tjomsland tror selvfølgelig på sin hest. 10 Neslands Faksen er ikke mye dårligere. Sist var han rå og vant enkelt og i det slagne felt var millionæren Tangen Piril. Jeg gleder meg til denne duellen.

V75-6 2140 autostart. Start 16.44

1 I.D. Ownersdestiny V Hop Har meget høyt toppnivå. B 2 Don Cash J Jue Ble fjerde sist på Billund. B 3 Siberian Justice M Høi Vant enkelt sist fra tet. Tøffere nå. C 4 Matchplay S.S. E Høi Bra, men møter mange gode. C 5 Cry Wolf V Dro Kjører for tet. Kan lede hele veien. B 6 Gogo Hall G Mik Kan sjokke med tempo. B 7 Rebella Matters F Ham Ei herlig hoppe. B 8 Noble Superb M Gun En av årgangens beste hingster. A 9 S.K.'s Mystic Titan G Aus Kan få et perfekt løp. B 10 Thankful Ø Tjo Syk sist. Kan mye på sitt beste. B 11 Catherine's Chevy S Was Sjanseartet spor, men god nok. B

Noble Superb-Cry Wolf-Rebella Matters Outs: S.K.`s Mystic Titan

Et helt fantastisk løp der mange av landets beste fireåringer braker sammen. 8 Noble Superb med nesten to millioner innkjørt blir min favoritt selv fra spor 8. Var ute mot mange av Europas beste fireåringer sist i UET Derby i Finland og spurtet strålende og ble femte. Er bare 14 dager siden siste start, men dyktige Gundersen hadde ikke startet her om han mente at det ble for tett mellom disse to startene. 5 Cry Wolf er i meget flott form om dagen. Er flink fra start og det satses nok fremover på direkten. Vil muligens også bruke en amerikanervogn denne gangen og det håper man at skal gi hesten et ekstra gir. 9 S.K.`s Mystic Titan kan få løpet sitt denne gangen med høyt tempo i front og full fart til slutt kan det resultere i seier for denne flotte traveren.

V75-7 1609 autostart. Start 17.10

1 Mymanyyouare G Ant Henter seg en fin premie. C 2 Explosiveday Ø Heg Rask og kan lede lenge. B 3 Divided By Zero E Ren Kommer ut etter pause. C 4 Whatsoflying S.S. V Tjo Mye galopp i det siste. C 5 Forecast J Jue Møtt mye tøffe hester. A 6 M.S. Triple J. F Ham I sitt livs form. Kan bli en tøff reise. B 7 Hades Håleryd Å Ten Vondt å vinne herfra. C 8 Bålsta Palema L Kol Elendig spor. Avhengig av tempo. B 9 Falcon Dragon E Høi Kan få et perfekt løp. B 10 N.Y. Coeur de Soleil M Gun Knallgod sist til enkel seier fra tet. B 11 Elite B.R. T Sol Hatt lang pause. C

Forecast-Explosiveday-M.S. Triple J. Outs: N.Y. Coeur de Soleil

5 Forecast er en traver danske Jeppe Juel prater veldig varmt om. Hesten kommer fra Sverige med blandede resultater i år, men har vist et bra toppnivå. 2 Exposiveday fikk et tøft løp sist med knallhardt tempo over mellomdistanse og ble naturlig nok sliten tilslutt. Nå har han fått et løp i kroppen og i tillegg er distansen kortere. Jeg tror Hegdal kan lede veldig lenge. 10 N.Y. Coeur de Soleil vant sist etter seks ukers pause og så veldig fin ut. Sist fikk han tet, men denne gangen er det hel andre forutsetninger med bakspor. Han har tidligere vist at han går vel så bra bakfra, men er selvfølgelig avhengig av litt klaff underveis. 6 M.S. Triple J. er en herlig kriger i en hysterisk form. Er litt sjanseartet denne gangen på en rask sprint da han har fått et spor litt langt ute, men klaffer det på startsiden, er han god nok til å kjempe om seieren.

Lite V75-forslag

V75-1: 10-7-9-3

V75-2: 8–6

V75-3: 4-3-13

V75-4:5 Shankly Lane

V75-5: 7 Lesja Odin

V75-6:8-5-9

V75-7: 5-2-10-6-4-9-8

252 kroner

Stort V75-forslag:

V75-1: 10-7-9-3

V75-2: 8-6-4-3

V75-3: 4-3-13-10-1

V75-4: 5 Shankly Lane

V75-5: 7–10

V75-6: 8-5-9

V75-7:5-2-10-6-4-9-8

1920 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Rune Stensland

Publisert 1. november 2019 12:02