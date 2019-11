Helene Barikmo og Vetle Kleveland vant gull i ungdomsklassen i Norgesserie 4 i Trondheim i oktober. Privat

Kristiansand-dansere er eneste norske par i VM

Vetle Kleveland (18) og Helene Barikmo Au (15) fra Kristiansand Danseklubb reiser neste helg til Romania som Norges representanter i VM i standarddans for ungdom.

Vetle og Helene skal i VM 23. november konkurrere mot de beste danserne fra rundt 35 land. Deres tidligere trener Gracjana Buraczynska blir med som coach for paret under VM. Dette er de veldig takknemlige for, for det betyr mye for dem å ha henne på laget. Paret har danset flere konkurranser uten å ha med seg coach, men det er helt klart en stor fordel å ha denne støtten både før og under konkurranser.

VM er deres andre representasjonsoppdrag denne høsten. I oktober danset de EM i Moldova. Det var en flott opplevelse, og de var svært fornøyde med egen dansing. Likevel gikk de dessverre ikke videre til andre runde som de hadde håpet. Men det var definitivt en fin erfaring å ha med seg før VM.

På toppen av palleb i Norgesserie 4 i Trondheim. Privat

I oktober var Vetle og Helene også i Trondheim og danset årets siste nasjonale rankingkonkurranse, Norgesserie 4. Her vant de gull i sin klasse og fikk dermed sin andre norgesserieseier – de vant også Norgesserie 3 i Lier en måned tidligere. I sportsdans har man lov til å konkurrere i aldersklassen over egen klasse hvis man ønsker, og i Trondheim prøvde de seg for første gang også i voksenklassen. Her var det med ti par, og Vetle og Helene var det eneste ungdomsparet som stilte i denne klassen. De var både overrasket og svært fornøyde med å havne helt oppe på 4. plass.

Sammen med seieren i egen klasse var dette en fin inspirasjon for videre jobbing fram mot VM. Etter det mesterskapet venter nordisk mesterskap i desember, som i år finner sted på Gardermoen. Her arrangeres samtidig Christmas Dance Festival, som er blitt en anerkjent internasjonal konkurranse. Flere av sportsdanserne fra Kristiansand og KDK vil delta, så dette er en begivenhet danserne gleder seg til.

Christmas Dance blir Vetle og Helene sin aller siste konkurranse i aldersklassen ungdom, for ved nyttår går de over i voksenklassen. Man plasseres i aldersklassen til den eldste i paret. Helene som er tre år yngre enn Vetle har derfor hele tiden hatt mange konkurrenter som er en del eldre enn henne, men det har hun gang på gang dette året vist at hun behersker meget bra.