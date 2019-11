Målvakt Åsmund Strat leverte søndag en god kamp for bortelaget ØIF Arendal. May Elin Aunli

Sterk snuoperasjon av ØIF Arendal

ØIF Arendal lå under med fire mål ved pause, men snudde kampen og vant 33–30 over Runar Sandefjord.

Vidar Lorentsen

SANDEFJORD: Søndagens seriekamp et var en kamp med mange poenger før kampen, med to trenere i Marinko Kurtovic og Leif Gautestad som begge har trent begge lagene, og med ØIFs tidligere kulthelt Kenny Ekman i sitt første møte med gamleklubben.

ØIF lå under gjennom hele første omgang og var ikke i ledelsen før det var spilt rundt 40 minutter av kampen. Til pause lå ØIF under med 14-18 og lite tydet på at det skulle bli to nye poeng. Men etter pause var det et nytt lag – nesten i alle fall – som kom på banen.

ØIF fikk raskt kontakt med hjemmelaget og så seg ikke tilbake når Runar først var innhentet. Det var i første rekke Sondre Paulsen og Martin Lindell som dro lasset, men også Åsmund Strat mellom stengene viste at han fortsatt er en god målvakt. Han skaffet redningene som ble omsatt i scoringer, og som gjorde at ØIF til slutt vant 33-30 i en spennende og svært underholdende kamp i Runarhallen.

I intervju med Håndball TV etter kampen sa Marinko Kurtovic følgende om det som hadde skjedd i sin gamle hjemmehall:

– Dette må ha vært en gøy kamp for publikum, med god håndball fra begge lag. Vi vinner denne kampen på grunn av vi har litt mer bredde i stallen enn Runar. Martin viste i andre omgang hvilken fantastisk spiller han er og bare klinker til!

Seieren var ØIFs tredje på rad i eliteserien og den tredje på rad med mer enn 30 scoringer framover for ØIF. Etter sju kamper ligger laget på femteplass med åtte poeng. Kolstad topper med 11 poeng.

Fakta Kampfakta

Runar HK – ØIF Arendal 30-33 (18-14) Runarhallen, 911 tilskuere. Dommere: Jo Are Johannessen, Tom Larsen. Utvisninger: Runar 2×2 min. ØIF: Ingen. Flest mål Runar: Eirik Hybertsen 11 mål. ØIF Arendal: André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 3, Mario Matic 1, Martin Lindell 7, Richard Lindström 2, Kristian Rammel 2, André Lindboe, Sondre Paulsen 10, William Fiala Gjermundnes 1, Eirik Heia Pedersen, Olaf Richter Hoffstad 4, Jesper Munk 3, Sander Løvlie Simonsen.

SLIK OPPLEVDE VI KAMPEN:

Starten ble ikke den beste for ØIF. Det gikk fem minutter og drøyt det før Olaf Richter Hoffstad satte inn ØIFs første mål i kampen, men da hadde allerede Runar satt inn tre.

Før det var gått seks minutter – da ØIF lå under 1-4 – tok Marinko Kurtovic kampens første time out. Budskapet var klart: Her skal det smelle.

Men det ville seg ikke helt, for to minutter seinere var ØIF under med 2-6. Da hadde stolpene stått i veien for ØIF, men ikke for Runar så langt. Etter ti minutter lå ØIF under 3-7.

Angrepsspillet, som var strålende mot Kolstad onsdag, kom ikke like godt i gang i Runarhallen. Heller ikke i forsvar var det mye å juble for. Vertene satte stort sett alle sine forsøk mellom stengene. Men vertene var heller ikke trygge bakover. PÅ den måten klarte ØIF å bite seg fast tre og fire mål bak.

Etter 18.30 kappet ØIF inn til to mål gjennom en kontring av Olaf Richter Hoffstad.

Da ØIF hadde muligheten til å redusere til bare et mål bak, ble Martin Lindell avblåst for en ganske så klar brøyt. Da hadde ØIF spilt seg litt mer varme i forsvar, men bare litt.

Det var to lag som ikke helt fikk forsvaret til å sitte i de første 20 minuttene. At Runar var i føringen, var lite å si på. De hadde gjort færrest feil så langt.

ØIF kjempet seg et mål bak og kunne ha utlignet, men i stedet ble det en skuddmiss og kontring for Runar. Den utnyttet hjemmelaget. Likeledes utnyttet hjemmelaget tre nye muligheter før pausesignalet gikk. Dermed lå ØIF under 14-18 ved pause, etter en omgang der det offensive var tidvis bra, men der det var mye å ta tak i bakover på banen.

At ØIF ikke var blitt ytterligere distansert, det kan Sondre Paulsen takkes for. Han noterte fem scoringer før pause, mens Olaf Richter Hoffstad noterte seg for fire.

Andre omgang startet med en scoring hver fra Sondre Paulsen og Josip Vidovic og ØIF hadde igjen kontakt.

Etter 35 minutter – og en del rot i de første minuttene av den andre og avgjørende omgangen – lå ØIF bak med 16-19, et mål mindre enn ved pause. Det var litt mer struktur bakover i det minste.

Etter sju minutter av andre omgang, sørget Sondre Paulsen for at det bare var et mål opp fra sjumeteren. ØIF lå da bak med 19-20. Og i overtall i neste angrep – etter en Runar-miss – sto det 20-20 ved Martin Lindell.

Martin Lindell sørget ikke lenge etter for at det var 21-20 til ØIF. Men Runar kvitterte ganske fort.

ØIF var som et nytt lag i innledningen av andre omgang. Plutselig var det Runar som gjorde feil og som ikke klarte å treffe på skuddene. Sondre Paulsen og Kristian Rammel sørget for at Runar-trener Leif Gautestad måtte ta time out etter 11.34 av andre omgang. Da ledet ØIF 23-21.

Det bygget seg opp en større og større spenning utover i omgangen. ØIFs forsvar satt en periode godt og ØIF klarte å holde Runar et og to mål bak seg. Etter 46 minutter var det 26-24. Martin Lindell sørget for at det var tre mål for Runar å hente inn med knappe 11 minutter igjen.

Men Runar kom tilbake og reduserte til 27-26.

ØIF ville imidlertid ting litt annerledes og koblet om igjen. Martin Lindell og Richard Lindström sørget for at ØIF plutselig hadde fire mål å gå på, godt hjulpet av en opplagt Åsmund Strat mellom stengene.

Med fem minutter igjen var det 30-27 til ØIF, som nå øynet to nye poeng i bussen med hjem til Arendal.

Med to minutter igjen ledet ØIF 32-30. Marinko Kurtovic manet til nøyaktighet i sin time out. ØIF ville bruke tid i sine resterende angrep for å ri dette i land. Det var spennende i Runarhallen i de siste minuttene.

ØIF misset sitt angrep, men det gjorde Runar også. Med et drøyt minutt igjen var det to mål å gå på for ØIF og to nye poeng var innen rekkevidde. Martin Lindell var den som feide all tvilen til side med sin sjuende scoring for kampen.

ØIF dro seieren i land etter en meget sterk andre omgang med 33-30.