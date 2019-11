Sørlandseide Fantomet leverte en svært sterk innsats til seier på Bjerke sammen med kusk Tom Erik Solberg onsdag kveld. Hesteguiden.com

Større fart enn Fantomet

Tegneseriehelten Fantomet er kjent som «Ånden som går». Hans sørlandske navnebror er mye raskere enn det.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

OSLO: Det var på Bjerke onsdag kveld publikum fikk se en utgave av Fantomet som var så mye raskere enn bare en ånd i gangfart. Den sørlandseide kaldblodshesten ved samme navn imponerte da han tok karrierens andre seier sammen med kusk Tom Erik Solberg.

Fantomet fikk sin grunntrening og første løp i regi dyktige Johan Kringeland Eriksen på Sørlandets Travpark, før han tidligere i høst skiftet treningskvarter og nå er å finne på treningslisten til Lars O. Romtveit på Skoppum. Etter en tredjeplass og en disk i sine to første løp i ny regi var det endelig duket for jubel for det sørlandske andelslaget da fire år gamle Fantomet rundet sine konkurrenter under sisterunden og vant på fine 1.29,8/2160 meter.

Med det har Fantomet vært blant de tre fremste i halvparten av sine ti starter så langt i karrieren. Eierkretsen består av ni sørlendinger med Geir Omholt fra Arendal som primus motor.