Emil Ruenes Jacobsen fra Kristiansand Stupeklubb og Helle Tuxen fra Randabergstuperne ble kåret til henholdsvis beste mannlige og kvinnelige utøver i mesterskapet.

Medaljerush i junior-NM til Kristiansand-stuperne

Anført av Emil Ruenes Jacobsen ble Kristiansand Stupeklubb nest beste klubb i junior-NM i Aquarama, med 18 medaljer.

KRISTIANSAND: Bare utøverne fra Bergen Stupeklubb var samlet sett noe bedre enn arrangørklubben Kristiansand Stupeklubbb da dette mesterskapet ble arrangert for halvannen uke siden.

Utøvere fra store deler av landet var til stede. Trondheim, Bergen, Stavanger, Sandefjord, Bærum og Oslo bidro med sine beste utøvere i alderen 13 til 18 år i kampen om medaljene.

Med flotte fasiliteter i Aquarama ble rammene for konkurransen satt. Kristiansandsstuperne samlet inn hele 18 medaljer i løpet av helgen, hvorav halvparten var av edleste sort.

40 utøvere deltok i junior-NM her i Aquarama.

Emil Ruenes Jacobsen ble, i tillegg til å ta seks gull, kåret til beste mannlige utøver.

I tillegg til mange topplasseringer ble det også satt to norgesrekorder under stevnet. Philip Fosseng Sandve var med på å sette norsk rekord. Fire mesterskapsrekorder ble også notert under konkurransen der Helle Tuxen fra Rogaland, som også har deltatt i EM for senior, bidro med sterke prestasjoner.

Privat

Medaljeoversikt Kristiansand Stupeklubb:

* Emil Ruenes Jacobsen: Seks gullmedaljer og en sølvmedalje

* Philip Fosseng Sandve: To gull- og to sølvmedaljer

* Torleiv Rike: En gull, tre sølv

* Elias Dvergsnes: En sølvmedalje

* Filip Døviken: En bronsemedalje

* Julie Ruenes Jacobsen: En bronsemedalje

Klubben høstet ros for arrangementet og stuperne presterte sitt ypperste. Nå går veien videre til nordisk mesterskap i Sverige i desember for de fleste av stuperne. Vi håper de kan markere seg like godt der som på hjemmebane.

Privat

