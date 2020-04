Travtips Sørlandets Travpark 25. april

Adrian Solberg Akselsen og Rare Glide er min banker i lørdagens V65-løp på Sørlandets Travpark.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Adrian Solberg Akselsen kusker Rare Glide i lørdagens første V65-løp. Foto: Hesteguiden.com

Brukergenerert innhold

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

Endelig er travsporten igjen i gang med å kjøre løp, men med strenge restriksjoner. Publikum må dessverre holde seg hjemme, men løpene kan jo nytes i sin helhet via tv-skjermen om ønskelig. Vi tar en frekk sjanse og lanserer urutinerte, men meget kapable Rare Glide i V65-1 som omgangens banker. Hamre-traveren så meget fin ut i sin siste start og spurtet strålende. Ble i ettertid disket, men det tar ikke vekk det flotte inntrykket hesten ga. Uten uhell vinner han. Banker.

V65-1 2140 volte till v/25. Start 19.30.

Rare Glide-Be My Love-Felix Morgan Outs: Delicious Me

Urutinerte, men kapable 1 Rare Glide blir min sjansebanker denne lørdagskvelden på Sørlandets Travpark. Hamre-traveren så meget fin ut i debuten på norsk jord, men ble disket fra sin andreplass da kusken brøyt seg ut fra en stengt posisjon. Er som sagt urutinert, men klarer bare kusken å kjøre feilfritt fra start, tror jeg ganske sikkert at han leder fra start til mål er passert. Banker.

1 Rare Glide A Aks Gikk knallbra sist, men disket. A 2 Fata Morgana J Eri Sjokkvant sist han startet. B 3 Kenya Dewitt L Kol Vant sitt siste løp. Hatt lang pause. B 4 Order By Post Ø Tjo Premie som gjelder. C 5 Super Rolling Å Ten Usikker traver. C 6 Reborn G Mik Trangt spor. Premie. C 7 Be My Love V Tjo Har fin kapasitet for grunnlaget. B 8 Lucius V Hop Kan litt på sitt beste. B 9 Thia Tanic D Dal Forbedret i sitt siste løp. C 10 Delicious Me E Høi Av de bedre her, men sjanseartet spor. B 11 Special Edition J Thy Tuller mye. Premie. C 12 Starstrucked A Frø Har gjort fine innsatser. B



V65-2 2140 volte till v/10Start 19.52

1 Grude Elling K Djø Djøseland med debutant. A 2 Willmin R Rol Uferdig, men kan litt. C 3 Sommerstjerna Ø Tjo Premie som gjelder. C 4 Tusse Odin H Tha Henter seg en matlapp. C 5 Engene May A Ber Trippelsjanse med klaff. B 6 Stjernefaksi E Nor Har gjort fine innsatser. B 7 Bork Viking A Aks Herlig fireåring i utvikling. B 8 Rinde Thorvald E Høi Fin fireåring i utvikling. B 9 Åse Sannejentå L Kol Overrasket til seier. B 10 Milliemill D Dal Premie er målet. C

Grude Elling-Bork Viking-Engene May Outs: Rinde Thorvald

Det blir veldig spennende å få se debuten til Djøseland-traveren 1 Grude Elling. Rapportene forteller om en hest som er vel forberedt og som har sett fin ut i jobb på 1.34.0 over distansen. Han skal ha enda mer og gå på, så dette kan være en vinner på direkten. Kapable 7 Bork Viking har nok enda høyere toppfart enn favoritten, men har vist seg å være litt valpete. Har et trangt startspor og det kan bli galopp på direkten. Kan nok gå 1.32.0 på distansen om ikke litt fortere, men da må han holde seg unna galoppen. 8 Rinde Thorvald fungerte ikke i sitt siste løp før travpausen. Er sikkert behandlet og kommer nok ut i gammel skikk. Gardering.

V65-3 2140 volte till v/70. Start 20.14

1 Troll Sterk Solan K Djø Meget sterk årsdebut. A 2 Alm Tekna A Aks Jevn og flink. Blant de fremste. B 3 Ruskeli Vinni V Hop Ok sist. Trippelsjanse med klaff. C 4 Rappoda E Høi Har fin kapasitet. B 5 Tekeld V Tjo Lang pause. B 6 Uberg Lisa K Løv Galopperer mye. Fin kapasitet. C 7 Solan Troll D Dal Maks i sin siste start. C 8 Åsa O.K. Å Ten Variabel, men kan en del. C 9 Gompens Hønk J Eri Satt fast sist med krefter spart. B 10 Vestpol Loke Ø Tjo Vinnerhest. Kan vinne igjen. B 11 Alvin Tyr H For Premie er målet. C 12 Findal Faxen L Kol Maks sist. Premie. C

Troll Sterk Solan-Vestpol Loke-Uberg Lisa Outs: Gompens Hønk

1 Troll Sterk Viking årsdebuterte med enkel seier og ga et meget flott inntrykk. Har et fint spor og klarer han å forsvare sporet, leder han trolig helt til mål er passert. 10 Vestpol Loke er ingen enkel motstander, men er belastet med 20 meter tillegg. Har kapasitet til å kjempe om seieren. 9 Gompens Hønk er en spennende hest i dette løpet. Har enorm toppfart og får han litt klaff på reisen, kan han speede inn til seier. Satt dønn fast på Jarlsberg i forrige uke og ventes enda mere ladet til lørdagens løp.

V65-4 2140 autostart. Start 20.36

1 Likeit Or Leaveit A Aks Fin til seier i sin siste start. B 2 Petruska J Eri Variabel, men har kapasitet. C 3 Texas Bonheur A Frø Premie er maks. D 4 Whistleblower A Ber Blir nok for lett. D 5 Cayman Bee L Kol Kan være trippelaktuell. C 6 Ultimate Love G Mik Ga seg sist fra tet og lederrygg. C 7 Under d'Cherry Moon D Dal Trippelmulighet. C 8 Florry's Princess Ø Tjo Rask fra start. C 9 Around The World V Tjo Smyger med til premie. C 10 Diesolo de la Lune Å Ten Meget bra. A 11 Vicky Waiting V Hop Flink hoppe. C 12 Date Night E Høi Herlig traver, men sjanseartet spor. B

Diesolo de la Luna-Likeit Or Leaveit-Vicky Waiting Outs: Date Night

Et oppgjør der det står mellom tre hester, og den jeg har likt best er 10 Dieselo de la Luna. Tengsareid-traveren har fordel om det blir litt tempo i front. Da feller han mange ned oppløpet. 1 Likeit Or Leaveit er ei bra fireårshoppe i utvikling. Hamre traveren vant sist etter å ha vandret utvendig hele løpet. Grunnen til at han ikke er min favoritt er at jeg tror han kan bli «overflydd» og da blir det litt mer sjanseartet, men god nok til å vinne er hun. 12 Date Night har vunnet sine to siste løp fra tet. Nå er det helt andre forutsetninger, men med litt tempo i front så kan han vinne.

V65-5 2140 autostart. Start 20.58

1 Lome Perla Å Ten Fint spor. Trippelsjanse. C 2 T.B.'s Trøllgutt V Hop Hatt veldig lang pause. B 3 Rive Ruska D Dal Flink hoppe. Trippelaktuell. B 4 Torden Prinsen M Fin Kan lede lenge. B 5 Trø Flax L Kol Variabel, men kan litt. C 6 Vestpol Kongen R Røy Herlig type. B 7 Myr Seira V Tjo Sjokkvant sist. C 8 Will Teddy R Rol Egenrådig, men bra toppnivå. C 9 Valle Hugo Ø Tjo Meget høyt toppnivå. A 10 Frier Birk A Frø Rekordforbedret seg sist. B 11 Arnspik E Høi Flink, men sjanseartet spor. c 12 Torpa Oda A Aks Vanskelig fra dette sporet. c

Valle Hugo-Vestpol Kongen-Will Teddy Outs: Torden Prinsen

9 Valle Hugo har et meget høyt toppnivå. Hvem husker ikke seiersløpet hans på Sørlandet 19. januar der han brukte sine konkurrenter som rundingsbøyer? Har trukket rygg på noen trege hester og kan havne litt bak, men med litt klaff så har han en god sjanse her. 6 Vestpol Kongen har meget høy toppfart. Han rapporteres i strålende form og ryktene sier også at han skal prøves i en såkalt amerikanervogn og det kan gi ham enda et ekstra gir. 4 Torden Prinsen rapporteres i strålende form og han skal gå uten sko og det gir han et ekstra gir. Kan lede hele veien.

V65-6 2140 autostart. Start 21.13

1 Loveyou Hangover D Dal Vinnerhest med fine forutsetninger. A 2 Mixed Zone H For Gikk bra sist. Premie. C 3 Thai Eros Å Ten Herlig fireåring. B 4 Etna Sisu A And Rask, men best på sprint. C 5 Belle Ami Butcher V Hop Usikker form. Kan speede fort. C 6 Nico Lane V Tjo Vant i sitt siste løp. C 7 Dynamite Hornline Ø Tjo Kan mye på sitt beste. B 8 Brage Hindø A Aks Meget høyt toppnivå. B 9 Dan Mølgård E Høi Fint spor. Kan overraske. C 10 Beenthere Donethat G Mik Kjemper om en trippelplass. C 11 Glennis Attack L Kol Kan speede voldsomt. C 12 King N' Swing J Eri Vanskelig spor, men fin form. C

Loveyou Hangover-Thai Eros-Beenthere Donethat Outs: Brage Hindø

1 Loveyou Hangover står innbydende til i dette flotte løpet. Han er naturlig startrask og kjøres nok for fullt for å beholde teten. Blir vond å fange. Stallkameraten 3 Thai Eros ble det for tøft for i årsdebuten på Bjerke. Har sett lysende ut i det siste hurtigarbeidet her i parken og skal regnes om man garderer. 8 Brage Hindø er en kapasitetshest, men har til tider slitt mye med helsen. Har et iskaldt spor, men er så god på sitt beste at han kan vinne uansett posisjon.

Lite V65-forslag

V65-1: 1 Rare Glide

V65-2: 1-7-8-5

V65-3: 1-11-9

V65-4: 10-1-12

V65-5: 9-6-4

V65-6:1 Loveyou Hangover

108 kroner

Stort V65-forslag

V65-1: 1 Rare Glide

V65-2: 1-7-8-5-6-9-2

V65-3: 1-11-9-6-4-5-2

V65-4: 10-1-12

V65-5: 9-6-4

V65-6: 1-3-8

1323 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Foto: Rune Stensland