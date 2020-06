Landslagsspiller bytter til Gimletroll

J16-landslagsspiller Kamilla Bruhjell fra Flekkefjord har denne uka meldt overgang til Gimletroll.

Kamilla Bruhjell (i midten) har meldt overgang til Gimletroll, og hilses velkommen av Agate Gravdahl (t.v.) og Idun Benestvedt Kydland. Jentene har vært gode venninner i mange år allerede, etter blant annet å ha spilt på kretslag sammen. Foto: IK Gimletroll

KRISTIANSAND: 16-åringen, som debuterte på aldersbestemt landslag i fjor høst, flytter til Kristiansand i august for å gå på videregående skole. Hun har allerede begynt å trene med sine nye lagvenninner.

– Jeg gleder meg veldig til å starte opp i ny klubb, og jeg kjenner at det skal bli gøy med nye utfordringer og en annen hverdag enn det jeg er vant med nå, sier midtstopperen etter å ha signert for Gimletroll.

Kamilla trives aller best som midtstopper, og i denne rollen har hun briljert både på J17- og G16-laget til Flekkefjord. I tillegg har hun trent en del med det sammenslåtte seniorlaget til Kvinesdal og Flekkefjord, så det har ikke manglet på treningsarenaer for den talentfulle sørlendingen.

Bevisst valg

Legg til på timeplanen ukentlige kretstreninger i Kristiansand – en time og 45 minutters kjøring unna hjembyen – og du har ei jente som ikke har tid til mye annet enn fotball på fritida. Slik blir det fremover også, for i høst begynner hun på toppidrettslinja på Kristiansand Katedralskole Gimle, hvor det selvsagt blir daglige doser med favorittaktiviteten.

Valg av både skole og klubb er bevisst fra Kamillas side.

Kamilla Bruhjell iført landslagsdrakta. Foto: Privat

– Jeg valgte å melde overgang til Gimletroll fordi jeg mener dette er en klubb hvor jeg kan utvikle meg som fotballspiller. I tillegg kjenner jeg til en del spillere der som jeg har spilt sammen med på kretslag tidligere. Jeg har også hørt mye bra om klubben, så derfor var valget ganske lett, sier flekkefjæringen.

Tv-fotball

Hun begynte å interessere seg for fotball i seks-syvårsalderen, og når hun ikke spiller selv, følger hun med på det som måtte være å finne på tv-skjermen. Kamilla er som man forstår over gjennomsnittlig interessert i fotball.

– Ja, jeg ser veldig mye på fotball på tv! Blant annet følger jeg svært godt med på favorittlaget, Manchester United, og i tillegg ser jeg på landskamper. Jeg vil si at jeg følger mest med på internasjonal fotball, men ser også en del på norsk fotball, sier hun.

Kamilla Bruhjell med kapteinsbindet etter en kretslagsturnering i Sørlandshallen i desember i fjor, sammen med sine fremtidige lagvenninner i Gimletroll, Agate Gravdahl (t.v.) og Idun Benestvedt Kydland. Foto: Privat

Kamilla legger ikke skjul på at ønsket om å fortsatt være aktuell for landslagsuttak er en viktig årsak til klubbskiftet.

– Lederegenskaper

– Det er nok hovedgrunnen til at jeg velger å flytte. Det har gitt meg mye motivasjon og ikke minst mye lærdom som jeg har tatt med meg inn i vanlig klubbhverdag. Målet er å hele tiden utvikle meg som spiller, og dette er noe jeg tror jeg kommer til å gjøre i denne klubben. Jeg gleder meg veldig til å få starte opp for fullt, sier Kamilla.

Hun debuterte for Norge i en kamp mot Sverige i september i fjor, et oppgjør som endte 1-1. I november var hun igjen på banen da Belgia ble slått 3-2. Nå håper hun at hardt og målrettet arbeid skal gi henne flere muligheter på landslaget. J16-landslagstrener Elise Brotangen ser i hvert fall flere grunner til at så skal skje.

J16-landslagstrener Elise Brotangen. Foto: NTB scanpix

– Kamilla er en solid type, både på og utenfor banen. Hun er en midtstopper med lederegenskaper og gode defensive ferdigheter, samt en god pasningsfot. Hun er dedikert og målrettet i hverdagen, og har derfor alle muligheter til å fortsette å ta nye steg fremover, sier Brotangen.

Dermed har Gimletroll to landslagsspillere i troppen, etter at Idun Benestvedt Kydland debuterte under en firenasjonersturnering på La Manga i februar.