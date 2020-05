Broekspedisjonen

I noen måneder har jeg gått og lurt på hvor mange av Otras broer jeg kan sykle over på én dag. Nå vet jeg det.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Sammen med kona Siren B. Wulff syklet kristiansanderen Christian Wulff (50) nylig over 18 Otra-broer fra Kristiansand til Evje på én dag. Foto: Privat

Det hender jeg får en fiks idé, en jeg ikke klarer å legge ifra meg, selv om den er både rar og meningsløs. I noen måneder har jeg altså fundert på hvor mange av Otras broer jeg kan sykle over på én dag. Og da måtte det være sånn at jeg ikke kunne sykle tilbake igjen over den samme broa, da hadde jeg liksom ikke kommet noe sted. Så løypa måtte bli som en slags slalåm fram og tilbake over Otra. Elveslalåm, altså.



Jeg er veldig glad i broer, og denne turen kunne være en hyllest til alle brobyggere i verden. Både ingeniørene, fredsmeglerne og alle de som bidrar til å knytte bånd imellom mennesker.

Her kan du se hvordan turen gikk:

50 broer

Egentlig er målet å krysse alle Otra-broene helt til Hovden. Jeg har talt 50 stykker, herunder ni hengebroer/gangbroer. I tillegg er det to jernbanebroer og omkring 15 demninger som muligens går an å krysse, men disse har jeg sett bort ifra. Uansett, 50 broer er ganske mange og jeg ville stadig bli tvunget til å sykle omveier for å komme til neste bro. Så jeg innså at det kan ta litt tid å komme helt opp til starten av Otra, ved Bjåen nord for Hovden.

Derfor tenkte det var en fin start å sykle til Evje. Jeg ville ha med meg mitt favorittsykkelfølge, som også er min favorittkone. Hun elsker gode opplevelser, men er noe mindre glad i vanskeligheter enn det jeg er. Det utslagsgivende ble muligens at hun hadde blitt misunnelig på opplevelsene mine om jeg gjorde det alene. I alle fall sa hun ja sist søndag, og det ble faktisk ikke mye sutring, selv om vanskelighetene selvfølgelig meldte seg.

Ekteparet Siren B. Wulff og Christian Wulff. Foto: Privat

Fædrelandsvennen ba meg fortelle om turen, men egentlig har jeg ikke tenkt å fortelle om selve turen. Hvis du er interessert kan du se den lille filmen jeg laget i videovinduet over, og så får du bare forestille deg resten. Hvis du bruker treningsnettstedet Strava, kan du også se løypa vår og bildene her: https://www.strava.com/activities/3392590119.



Én liten ting vil jeg likevel si, og det er en beklagelse til dem vi møtte på hengebroa over til Ravnås. Vi var så utålmodige at vi utsatte vi dem for et sub-1-metersmøte midt på broa. Oppfordrer dere andre til å være høfligere enn oss, om dere sykler over en hengebro.

Det har et navn

Og så vil jeg fortelle hva jeg har lært etterpå. Det viser seg nemlig at jeg har vært på et mikroeventyr. Jeg visste ikke at det hadde et navn før min venn, og natur- og opplevelsesentusiast, Lars Verket fortalte meg om det. Det er visst folk som driver med sånne snåle turer i hele verden. Microadventures, kaller de det ofte. Det kunne også hett mikroekspedisjon.

Foto: Privat

Poenget er at man gjør turen til noe litt mer enn bare å gå en tur i skogen. Turen bør inneholde et moment av utfordring, et konkret mål, noen vanskeligheter, og gjerne litt usikkerhet om det lar seg gjennomføre med den tiden og de ressursene man har. Og ikke minst bør det være noe du ikke har gjort før – eller til og med noe ingen har gjort før. Nordpolen er jo tatt, til Sydpolen uten armer og til Galdhøpiggen på rulleskøyter (kanskje ikke) – men med litt kreativitet kan man definere sin egen ekspedisjon. Forslag til en del enkle omveier rundt Kristiansand kan du finne her: omveien.com.

Foto: Privat

Alle broene over Otra er fortsatt ikke tatt. Siden jeg nå deler dette, er det ikke sikkert jeg blir den første.