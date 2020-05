Travtips Sørlandets Travpark 1. mai

Orlando G.M. og Lars Anvar Kolle er min banker denne V65-løpsdagen.

Orlando G.M. og Lars Anvar Kolle. Foto: Hesteguiden.com

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

Jeg går mot strømmen og dekker opp dagens største favoritt Shankly Lane og lanserer heller en outsider ved navn Orlando G.M. i V65-4. Traveren var knallgod sist selv om han bare ble nummer fem. Står glimrende til i førstespor denne gangen og jeg ha god tro på at han leder helt til mål er passert. Banker.

V65-1 2140 volte till v/35. Start 18.55

1 Engene May A Ber Hang med sist. Løp i kroppen. C 2 Moi Diva R Røy Gikk fint i sitt siste løp. B 3 Rinde Thorvald E Høi Bra sist løpsdag. Enda bedre nå. B 4 Sommerstjerna G Mik Premie er bra. C 5 Homme Alcor J Eri Kommer ut i ny regi. B 6 Nordsjø Vinni Ø Tjo Spennende fireårs hoppe. A 7 Lykkje Viking C Fid Kapabel type. B 8 Nesvik Balder T Rei Maks sist uten å imponere. C 9 Øygard Jakson L Kol Ok avslutning sist. Løp i kroppen. C 10 H.G. Odne G Aus Gikk meget bra sist. B 11 Trø Loke Å Ten Har fin kapasitet. B 12 Alm Jakken D Dal Vond å plassere etter lang pause. C

Nordsjø Vinni-Rinde Thorvald-H.G. Odne Outs: Homme Alcor

Fireårshoppa 6 Nordsjø Vinni gjør sin årsdebut og kommer med solide treningsrapporter i ryggen. Forrige uke gikk hun 1.27.0 over en sprint og så fin ut. Klar favoritt på direkten. 3 Rinde Thorvald er verst imot. Startet på Sørlandet sist og gjorde en fin innsats til sølv. Kan ventes enda bedre med det løpet i kroppen. 5 Homme Alcor er en traver med fin kapasitet, men som er veldig galopplysten. Kommer nå ut i ny regi og det er alltid spennende.

V65-2 2140 autostart. Start 19.15

1 Jackpot B.R. J Eri Toppstammet treåring. B 2 T.K.'s Victory G Aus Premie som gjelder. C 3 Mattina Matre G Mik Debuterer i Mikkelsen regi. B 4 N.Y. Envole Moi L Kol Gikk fint i sitt siste løp. B 5 Grand Yankee Ø Tjo Så meget bra ut i prøveløpet. A 6 Joetheman V Hop Ikke vist noe som tilsier seier. C 7 Holy Mary D Dal Trippelsjanse med klaff. C 8 Diamond Are Forever Å Ten Har kapasitet for seier. B 9 Come Victory M Høi Premie er målet. C 10 Letthegamebegin A Frø Premie er bra. C 11 M.S. Star Trotter R Wii Kommer ut i ny regi. C 12 Vera Vici H Hag Ikke vist seierstakter. C

Grand Yankee-Diamond Are Forever-Mattina Matre Outs: Jackpot B.R.

5 Grand Yankee er kretsen rundt hesten veldig fornøyd med. Trener meget bra og de blir skuffet om han ikke er helt i toppen her. Fin vinnersjanse. 8 Diamond Are Forever har ikke startet siden august i fjor. Viste fin kapasitet som treåring, men galopper ødela for den store inntjeningen. Sjanseartet spor, men har en solid sjanse uansett. 1 Jackpot B.R. er en toppstammet treåring som blir spennende å følge framover. Fra et fint spor skal han regnes om favorittene ikke har en topp dag.

V65-3 2140 volte till v/105,165. Start 19.40

1 Ruskeli Svarta T Rei Har ok kapasitet. C 2 Runi D Dal Gikk ok sist. Enda bedre nå. B 3 Vestpol Hebe K Hau Galopperer hver gang. C 4 Kleppe Nido E Høi Skuffet sist. Kan mye bedre. A 5 Sjø Stjerna V Tjo Flink hoppe. B 6 Kilestjerna L Kol Kommer ut etter veldig lang pause. C 7 Stjerne Tore Ø Tjo Debuterer i Tjomsland regi. B 8 Alvin Tyr H For Litt bedre enn raden. C 9 Etne Spretten S Bir Tøft med langt tillegg. C 10 Lille Senumsprinsen G Mik Rask, men vanskelig herfra. C 11 Vital Vinter V Hop Skuffet sist. Bedre med løp i kroppen. B 12 Bjønnum Baus J Eri Fast sist med krefter spart. c

Kleppe Nido-Stjerne Tore-Vital Vinter Outs: Runi

4 Kleppe Nido er en vinnerhest. Var svak i sin siste start, men når dyktige Kjell Løvdal velger å sende ham ut i løp igjen, så har han nok kontroll på formen. 7 Stjerne Tore debuterer i Tjomsland-regi. Står med en rusten rad, men alle vet jo hva Tjomsland kan få til. Trener fint og både spillerne og Tjomsland er spente. 2 Runi står spennende til i dette løpet. Er garantert en fin reise og kan overraske med klaff.



V65-4 2140 volte till v/120. Start 20.02

1 Orlando G.M. L Kol Meget bra sist etter tøft løp. A 2 Whistleblower R Røy Premie er bra. D 3 Petruska J Eri Premiesjanse. C 4 Unaffected A Frø Har kapasitet for topplass. B 5 Ethiopia River T Rei Kommer ut etter lang pause. C 6 Biwa D Dal Fornøyd med premie. C 7 Cromwells Shadow Ø Tjo Trangt spor. Premie. C 8 Tiffany Yellow A Aks Ok sist etter pause. Enda bedre nå. B 9 New Action Å Ten Fint spor. Gardering. B 10 Dan Mølgård E Høi Meget bra sist etter tøff tur. B 11 Beenthere Donethat G Mik Skuffet sist. Kan bedre. B 12 Air Speed V Hop Vond å plassere. Premie. C

Orlando G.M. -Dan Mølgård-Beenthere Donethat Outs: Tiffany Yellow

1 Orlando G.M. har et perfekt løp på papiret. Fra førstesporet føler jeg meg trygg på at han får teten. Med «tetkusk» Lars Anvar Kolle har jeg stor tro på at han leder helt til mål er passert. Min frekke banker i denne omgangen.



V65-5 2140 autostart. Start 20.24

1 Anthony Downs L Kol Garantert en fin reise. C 2 Credicone E Høi Alt ble feil sist. C 3 Prince Tanic K Hau Så fin ut sist. C 4 Royaldoodle H Mel Fast sist med krefter spart. C 5 Royal Winner Ø Tjo Har fint toppnivå. C 6 Velvatter A Aks Galopperte seg vekk sist. B 7 Dante Kievitshof S Bir Premie er målet. C 8 Shankly Lane R Wii Kanontraver. Vinner tross sporet. A 9 Ricochet Face V Hop Maks sist. Løp i kroppen. C 10 Highland Breeze G Mik Flink hoppe. B 11 Cool Canadian D Dal Superrask. Iskaldt spor. C 12 Red Shankly R.S. Å Ten Herlig traver, men sjanseartet spor. B

Shankly Lane-Red Shankly R.S.-Highland Breeze Outs: Velvatter

8 Shankly Lane blir omgangens største favoritt. Har et sjanseartet spor og om han ikke blir vinket til tet, kan han måtte gå en tøff tur. Har en solid sjanse uansett, men jeg velger å ta med noen flere på den store kupongen. 12 Red Shankly R.S. har skyhøy kapasitet og om han har litt flyt fra et sjanseartet spor, blir ikke jeg overrasket om han blåser forbi alt og alle. 6 Velvatter så utrolig fin ut i oppvarmingen før løpene sist. Galopperte dessverre da startbilen slapp og da var den dagen ødelagt.

V65-6 2140 volte till v/700 og 600 poeng. Start 20.45

1 Kap Tilly G Mik Fint løp på papiret. B 2 Mietor E Høi Utur sist. En av flere. B 3 Frøyu Pelle G Aus Har et fint toppnivå. B 4 Myhreng Brage L Kol Best på sprint. C 5 Alsaker Pumbaa A Aks Usikker form etter pause. B 6 Valle Tiril D Dal Flink hoppe. Gardering. C 7 Aine G.L. J Eri Vanskelig å vurdere etter lang pause. C 8 Tangen Elvira V Tjo Usikker, men et høyt toppnivå. B 9 Viktor K. S Juk Premie som gjelder. C 10 Sjø Kongen Å Ten Fikk alt for langt frem sist. B 11 Magnums Othello Ø Tjo Herlig kriger tilbake på norsk jord. A 12 Ask Eld V Hop Vant enkelt i sin siste start. B

Magnums Othello-Mietor-Frøyu Pelle Outs: Sjø Kongen

11 Magnums Othello har hatt en lysende karriere med 27 triumfer på kun 41 starter. Skal opp til «bevis» denne gangen, da han er straffet med 40 meter tillegg. 2 Mietor står derimot glimrende inne i løpet 40 meter foran favoritten. Har tullet og rotet litt i det siste, men tilbake i slag så kjemper han om seieren. 10 Sjø Kongen ble alt feil for sist på en lite passende distanse. Har et meget fint løp på papiret denne gangen og han skal med på alle bonger. 3 Frøyu Pelle har meget fin kapasitet, men har ikke imponert som han gjorde forrige sesong. Er naturlig startrask og får garantert en fin reise.

Lite V65-forslag:

V65-1: 6-3

V65-2: 5-8

V65-3: 4-7

V65-4: 1 Orlandp G.M.

V65-5: 8 Shankly Lane

V65-6:11-2-10-3-5

40 kroner





Stort V65-forslag:

V65-1: 6-3-5-10-7-11-2

V65-2: 5-8

V65-3: 4-7-2-11-5

V65-4: 1 Orlando G.M.

V65-5: 8-12-6-10-1

V65-6: 11-2-10-3-5

1750 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Foto: Rune Stensland