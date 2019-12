Her er et knippe av de mange turnerne som underholdt på søndagens juleshow i Karusshallen. Foto: Neil Campbell

Lagde turnfest i Karusshallen

200 turnere i alderen 3–18 år skapte real julestemning i Karusshallen søndag.

Pål Christensen Vågsbygd Turn

VÅGSBYGD: Turnforestillingen Vågsbygd Winter Wonderland fikk fram juleglede og stor entusiasme blant utøvere og tilskuere i den fullsatte hallen. Foreldre, søsken, onkler, tanter, besteforeldre og venner fra nært og fjernt hadde møtt opp for å få med seg den årlige forestillingen.

Sjelden har Vågsbygd-tilskuerne sett et så variert program og tolkninger av vinterens og julas gleder. Vi fikk se rockenisser, snøballer, skihoppere, idrettsutøvere, julestjerner, engler, fengselsfugler, disneyfigurer og mange flere. Et tilbakeblikk på Lillehammer-OL var også et av høydepunktene. Gjennom den spektakulære forestillingen ble det vist turnferdigheter av høy klasse. Forestillingen viste virkelig hvor mye turnaktivitet betyr for barn og voksne i Vågsbygd. En stor takk til alle foreldre, trenere og sponsorer som har vært med å bidra til den store turnfesten!

Fakta Vågsbygd Turn Vågsbygd Turn ble stiftet i 2013. Det er ca. 300 turnere i foreningen. Turnforeningen har treningslokaler i Vågsbygd på Lumber. Klubben drives på dugnad av barnas foreldre. www.vagsbygdturn.no

Publisert: Publisert 13. desember 2019 10:14