En stolt og svært overrasket Arne Hallvard Holte (t.v.) ble torsdag overrakt Kongens fortjenstmedalje av varaordfører Jørgen Kristiansen. Foto: Mjaaland, Tor

Kongens fortjenstmedalje til Arne Holte

Arne Hallvard Holte (76) har fått Kongens fortjenstmedalje for sin enorme innsats i Oddersjaa, for byens friluftsliv, for folkehelsen og ikke minst i foreningen for stomiopererte, Norilco.

Tor Mjaaland Oddersjaa SSK

70 mennesker, som alle kjenner Arne godt, hadde møtte fram da varaordføreren entret scenen torsdag og delte ut medaljen til en overrasket 76-åring som ble hyllet både av Kristiansen og en rekke talere. Kveldens hedersgjest visste ikke om hva som skulle skje denne desemberkvelden.

Super-kvalifisert

Alle ga uttrykk for at mer kvalifisert kandidat til den høye utmerkelsen enn Arne, skal det godt gjøres å oppdrive. Også hans kone Edel fikk mange godord for sin innsats og ble belønnet med en gedigen blomsteroppsats.

Ved Arnes side hans kone Edel. Foto: Privat

Blant kveldens innslag merket vi oss et munnrapt helse- og mestringskåseri fra Oddersjaa-medlem, kommuneoverlege og nyvalgt bystyrerepresentant Dagfinn Haarr. Han slo fast at helse og mestring egentlig er det samme. Og mestring er viktig i idretten, i dagliglivet og ikke minst blant de mange i Norilco med de utfordringer de har.

Hilsen fra Løfshus

Arne fikk også videohilsen fra Norges mest suksessrike langrennssjef, Vidar Løfshus. Han har også det mange kaller “pose på magen” etter kreftsykdom og slo fast at mennesker som Arne er selve grunnfjellet i norsk idrett. Og at han har betydd og fortsatt betyr svært mye for kreftopererte mennesker.

Arne Holte i full gang med løyperydding i Bymarka i Kristiansand. (Arkivfoto) Foto: Privat (arkivfoto)

Hedersgjesten takket for medaljen, for alle gode ord og hilsener og fortalte om sitt liv som aktiv på så mange plan og om hvordan han ble akutt alvorlig syk som 28-åring og til slutt ble stomioperert. Noe som førte den aktive idrettsmannen og idrettslederen inn i Norilco-arbeidet.

Enorm jobb

I Oddersjaa ble Arne Holte utnevnt til æresmedlem allerede i 2000 etter å ha vært aktiv i klubben siden1978. Han har vært formann i klubben, leder for Orienteringsutvalget og leder for et av Nordens største orienteringsløp, Sørlandsgaloppen. Han har i en årrekke vært aktiv i orientering og langrenn og deltar fortsatt i internasjonale triatlonkonkurranser.

De ti siste årene har Arne gjort en enorm jobb for Løypeutvalget i Oddersjaa. De nedlegger hundrevis av dugnadstimer hvert år for å legge forholdene til rette for at byens befolkning skal komme ut på tur. Han har vært hovedansvarlig for utgivelsen av to turbøker, tatt initiativ til å sette opp 50 karttavler i Bymarka og nå skal stier og veier i Bymarka merkes med mer enn 200 skilt slik at folk lettere finner fram.

Ja-menneske

– Arne er et ja-menneske, det er aldri nei i hans munn. Han er løsningsorientert og kreativ, blid og omgjengelig. De er mennesker som Arne som gjør at byen vår blir et bedre sted å leve i, slo varaordfører Jørgen Kristiansen fast.

Arne Holte ble i 2017 tildelt Kristiansand kommunes Frivillighetspris, et bevis på hans innsats for andre mennesker.

I Norilco har han vært lokal leder så å si sammenhengende siden 1978. Han har hatt styreverv i Norilco nasjonalt og ble valgt til president i The European Ostomy Association fra 2004 til 2011.

Han har også vært medlem av Coordinator Commitee i The The International Ostomy Association. I en periode var han leder for brukerrepresentantene ved Rikshospitalet. Siden 1976 har han vært aktiv i likepersontjenesten, et tilbud til personer med stomi og deres pårørende. Arne leder de ukentlige turene for Kreftforeningen der deltar i en rekke prosjekter

Arne Holte er både lokalt og nasjonalt æresmedlem i Norilco.

