18-åringene Mathias Lauvland Jørgensen (t.v.) og Andreas Wallem Timenes er det yngste crossfitlaget i Kvadraturen Showdown-konkurransen i Kristiansand lørdag. Dette bildet er tatt fra U20-NM i sommer. Foto: @hps.sporty

«Jyplinger» skal bryne seg mot crossfit-eliten

Selv om vi gjorde det godt i U20-NM, blir det noe helt annet å konkurrere mot landets beste crossfit-utøvere på seniornivå.

Mathias Lauvland Jørgensen og Andreas Wallem Timenes

Publisert: Nå nettopp

UTØVERBLOGG: Med en crossfit-erfaring på rund 2,5 år til sammen, skal vi lørdag stille som lag i konkurransen Kvadraturen Showdown, som arrangeres av CrossFit Kvadraturen. I år blir Kvadraturen Showdown sanksjonert av Nor3F (Norges Functional Fitnessforbund), som ble en offisiell idrett i Norge tidligere i år. De hadde også sitt første offisielle NM i sommer. Under NM i sommer deltok vi begge og plasserte på første- og femteplass i U20-klassen, men dette var som individuelle utøvere og ikke som lag

Kvadraturen Showdown blir regnet som en av de største konkurransene innen idretten i Norge og har vokst til å bli svært populært. Når man stiller som lag her, skal hvert lag igjennom fire tester som gir poeng, og laget med flest poeng totalt vinner. I år er det 32 dame- og 35 herrelag som skal ut å teste sine fysiske og psykiske egenskaper.

Hvordan har vi forberedt oss?

Helt siden vi prøvde crossfit har vi vært helt hekta. Vi har trent strukturert og fått programmert treningsopplegg fra vår trener Bendik Dalen. I dette opplegget trener vi seks dager i uka. Hver treningshverdag varierer, men ligger på omkring tre-fire timer. Treningen kan inneholde alt fra olympiske løft til løps-intervaller. Et viktig faktor er at vi trener sammen som gjør slik at vi pusher hverandre til å bli bedre. Mot Kvadraturen Showdown har vi trent ganske likt som resten av året, men endret en del siste uke før konkurranse. I den siste delen fokuserer vi på å bygge opp kroppen igjen slik at vi kan yte maks når vi skal konkurrere på lørdag.

U20-NM i sommer, der Mathias (t.h.) vant og Andreas fikk femteplass. Foto: Privat

Hva håper vi på?

Vi er det yngste laget (18 år) som stiller i år og noen av deltakerne som vi konkurrerer mot er ti år eldre enn oss. Det gjør slik at vi har ikke de samme erfaringene som de vi stiller imot. Vi ønsker å se hvordan vi ligger i forhold til norgeseliten og få opplevd hvordan det er å konkurrere mot norgestoppen blant de voksne.

Våre forventninger om plasseringer har vi ikke tenkt så mye på, vi skal ha det gøy og få en lærerik opplevelse. Dette er bare en av flere konkurranser som vi skal være med på. Drømmen er å kunne bli blant landets beste crossfit- og functional fitness-utøvere, men det er en lang prosess som innebærer å være tålmodig og ydmyk.

Publisert: Publisert 5. desember 2019 19:35