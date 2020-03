Kristiansand-gymnaster skinte i Tvedestrand Cup

Denne gjengen viste seg fint fram i første oppvisning med den nye Agder-kretsen.

Bak fra venstre: Helena Thorkildsen, Amalie Wierød, Charlotte Depui Dåsvatn, Eline Fidje Wessman og Lotta Aunevik-Henriksen. Foran fra venstre: Eva Kator-Jakobsen, Aurora Wierød, Aline Wierød, Kaja Reiersen Fossum og Mali Ropstad. Fraværende: Ariana Zozulina. Foto: Maria Heidenberg Lund

TVEDESTRAND: Sist søndag det var igjen klart for Tvedestrand Cup. Dette var første oppvisning med den nye Agder-kretsen, hvor gymnaster fra Grimstad, Mandal og Kristiansand tok turen til Tvedestrand.

Kristiansands Turnforening deltok med 11 gymnaster i alderen 6–13 år. De reiste sammen med to av sine trenere, nemlig Eline Jansen og undertegnede. For noen var dette alle første gang på teppet, og ekstra spennende.

Fakta Fakta rytmisk gymnastikk (RG) Rytmisk gymnastikk er en sport hvor individuelle utøvere eller tropper utfører program med ett av fem redskaper: ball, køller, ring, bånd (vimpel) og tau. Programmet kombinerer elementer av ballett, turn, dans, særegne elementer i rytmisk gymnastikk og mye mer. Dette utføres i samhandling med redskapsteknikk og i ett med musikken. Det krever blant annet kroppsbeherskelse, bevegelighet, koordinasjon og musikkbevegelse. Aldersklasser: Minirekrutt: 6–10 år Rekrutt: 11–12 år Junior: 13–15 år Senior: 16 år og opp

Alle fikk medalje for sin opptreden. Foto: Maria Heidenberg Lund

Arrangementet var kun én oppvisning hvor gymnastene fikk vise programmene sine, og ingen poeng ble delt ut. Dette er en kjempefin konkurransetrening for våre eldste gymnaster som deltar på konkurranser, og en fin gjennomkjøring alene på teppet foran publikum. Dette var også første av to nasjonale arrangementer for minirekrutter.

Gymnaster fra Grimstad, Mandal og Kristiansand deltok på årets Tvedestrand Cup. Foto: Maria Heidenberg Lund

Fra Kristiansands Turnforening deltok tre minirekrutter, Aline (6), Aurora (10) og Ariana (9). Aurora og Ariana har vært i ilden før, og gjennomførte tre fine program hver. For Aline var dette aller første gang på teppet, og hun gjennomførte sitt første program med glans.

Fire rekrutter fra Kristiansands turnforening deltok også under Tvedestrand Cup. Eva, Kaja, Mali og Eline. Jentene viste tre programmer hver, og gjennomførte fint på teppet.

I tillegg deltok også fire juniorer, Helena, Amalie, Charlotte og Lotta. Disse gymnastene er første års junior, og deltar på norgescuper på nasjonalt nivå. Jentene viste to flotte kjøringer hver på teppet.

Helena Thorkildsen fikk pris for cupens smil og for sin fine utstråling på teppet. Foto: Maria Heidenberg Lund

Selv om det ikke ble utgitt noen poeng denne gangen, hadde Tvedestrand likevel et dommerpanel. Disse delte ut tre priser fra dagens oppvisning: cupens yngste gymnast, cupens smil og frøken Tvedestrands cup. Cupens smil gikk til vår Helena, for sin fine utstråling på teppet.