Idda Hockey på østlandstokt

G14-laget til Idda Ishockeyklubb hadde en begivenhetsrik tur til Østlandet, som inkluderte to egne kamper og mye moro.

Idda Hockey G14 i garderoben til Frisk Asker i Askerhallen. Bak fra venstre: Fredrik Lundal, Emil Gabrielsen Stordrange, Magnus Brougthon, Endre Vigre, Oliver Snaprud og Aron Haugen. Foran fra venstre: Arian Svendsen, Vetle Kvanvig, Filip Lechowicz, Leo Zouhar og Alexander Aune. Foto: Per Christian Aune

Marius Johansen, Idda Ishockeyklubb

Tradisjonen tro reiste Idda Hockey U14 til Asker for å spille kamper kombinert med en GET-ligakamp mellom Frisk Asker og Vålerengen. Denne gangen reiste vi samlet i minibuss, som var dekorert med Idda-logo og offensive ord. I år har laget fått et nytt trenerteam bestående av tidligere Lørenskog-spiller André Kristiansen (også tidligere A-lagstrener for Kristiansand).

Med seg har han fire erfarne hockeyspillere fra Østfold som bringer masse rutine og kunnskap med seg. Sesongoppladningen har vært knallhard og veldig fokusert på spillfaser. De siste treningene før turen østover ga oss virkelig troen på at vi i år skulle nærme oss topplagene på Østlandet.

Idda Hockey har vært heldige som har hatt et nært samarbeid med Frisk Askers A-lagstrener Vidar Wol, som har hjulpet klubben med alt fra utstyr, treningssamlinger og denne årlige turen til Asker, slik at gutta skal få oppleve hockey som det skal være på alle nivåer.

Foto: Per Christian Aune



Turen østover i minibuss gikk som en drøm, fine veier og ungdommer som liker høy og bråkete musikk, gjerne så høyt som mulig. Som foreldre om bord kunne vi ikke bedt om mer volum, det var på maks.

Fartsfylt eliteseriekamp

Ankomst Asker, rigger oss med utstyr i garderoben og inntar Askerhallen får å starte helgen med å se GET-ligakampen mellom Frisk Asker og Vålerengen. Det er alltid spennende med disse oppgjørene. Naborivaliseringen har alltid gitt litt ekstra tenning til begge lag, og ungene fikk med seg et fyrverkeri av en hockeykamp som Frisk Asker vant 2–0.

Foto: Per Christian Aune

Deretter skulle isen vannes og gjøres klar til kveldens «hovedkamp», Idda Hockey mot Frisk Asker. Ungene var klar over at Frisk Asker laget hadde forsterket laget med sju nye spillere fra i fjor. Det er de beste fra naboklubbene som hadde meldt overgang. Sørlendingene var derfor spente og hadde nok litt mye respekt for de oransje og svarte draktene.

God start

Pucken droppes og kampen er i gang. De første ti minuttene henger gutta fra Sørlandet godt med og holder nullen. Så kommer det første baklengsmålet etterfulgt av to kjappe til. Frisk spiller meget fint, kjappe på skøyter, spille harde pasninger og vinner relativt overlegent. Men det er forbedring fra i fjor. Gutta fikk gode tilbakemeldinger fra Frisk som var imponert over framskrittet fra i fjor.

Treneren for Frisk Askers GET-ligalag, Vidar Wold, så mesteparten av kampen gutta spilte og ga tommel opp. Etter kampen samlet han spillerne fra Kristiansand og viste dem rundt i anlegget og fortalte om hvordan de skulle fortsette for å bli best mulig og ha det gøy med sporten. Gutta fikk prøve gullhjelmen til Hampus Gustaffson og sett plassene til alle på laget.

Foto: Per Christian Aune



Etter en lang dag på veien og påfølgende kamper var det en gjeng fornøyde og slitne gutter som ankom hotellet for å gjøre seg klare til søndagens kamp mot laget fra Bærum, Jutul. Dette laget har vi også spilt mot tidligere og både vunnet og tapt. Forventningene var høye hos laget som var revansjsugne etter kveldens resultat.

Storseier

Søndag morgen, ferdig med frokost kl. 07. 40 sitter vi alle i minibussen igjen på vei mot Bærum ishall. Fokuset er der det skal være og vi ankommer hallen etter femten minutter. Laget starter oppvarmingen og vi kan alle merke at konsentrasjonen er der. Respekten og de høye skuldrene fra gårsdagen er vekk. Noe er på gang. Trener André Kristiansen samler laget i garderoben. Han går gjennom de siste detaljene og maner gutta til kamp. I dag skal alle gi alt og gjøre det vi har øvd på i hele høst. Lagene entrer banen. Jutul har nettopp slått både Furuset og Holmen og har selvtilliten i orden. Idda Hockey har nettopp hatt pep talk fra treneren og er klare for å vise noe mer enn gårsdagen. Pucken droppes og kampen er i gang.

Foto: Per Christian Aune



Idda Hockey starter i et forrykende tempos. Spillet sitter akkurat slik treneren har trent dem på. Harde fine pasninger og knallhard jobbing i både angrep og forsvar. Egentlig starter det veldig likt som dagen før, men i dag er det Idda Hockey som setter den første pucken i mål! Etterfulgt av to kjappe til. Etter det faller Jutul litt sammen og Idda kan takke for kampen med en solid 9-1-seier. Det gjorde turen hjem veldig mye lettere. Mottoet vi hadde dekorert på siden av bussen, VENI VIDI VICI, føltes bedre i dag.

Foto: Per Christian Aune

Trenger flere spillere

Tidligere i sesongen var laget i Sverige og spilte mot gode lag fra Østlandet, Sverige og Danmark. Der fikk vi sett nivået vi må opp på. Neste helg reiser vi til Nærbø på Vestlandet for å spille fire kamper. Helgen etter går turen til Halden for å spille mot lag fra Østfold og Sverige. Vi gleder oss! Hockeyen i Kristiansand er dessverre ikke kommet så langt at vi kan konkurrere med disse lagene ennå. Vi har foreløpig altfor få barn og unge som spiller hockey.

Per i dag er det nok snaue hundre barn og unge som spiller hockey på lag i hele Kristiansand og det er synd. Dette er en flott idrett som utvikler barnas koordinasjonsevne, balanse, styrke og ikke minst lagfølelse. I hockey bruker ungene mye tid i garderoben både før og etter trening og kamp. Det er mye utstyr som skal av og på. Denne tiden gjør at laget blir veldig sammensveiset og man får et sterkt samhold.

Vi håper det er flere barn og unge som ønsker å prøve denne fine sporten. Det er flere klubber i byen og vi trenger alle flere unger. Synes dere dette høres spennende ut, så ta kontakt med oss på vår FB-side eller hjemmeside; iddahockey.no. Får vi flere spillere til alle klubbene, vil vi i framtida kanskje ikke måtte reise så langt og mye som vi gjør nå for å møte lag med nivå vi ønsker å komme på. Da kan vi ha lokaloppgjør som vi så mellom Frisk Asker og Vålerengen.

En by som Kristiansand bør på sikt kunne skilte med et lag i eliteserien som markerer seg på lik linje med Vipers i håndball. Det hadde vært stas.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 17:00

