KDK-danser vant i sesongåpningen

Freestyledansere fra Kristiansand Danselubb danset seg til en rekke finaler i Candyland-konkurransen i Rakkestad sist helg. Hannah Katrina Ågedal-Mortensen vant i sin klasse.

En meget glad og fornøyd Hannah Katrina Ågedal-Mortensen etter seieren i Slow åpen klasse 12–14 år. Her med klubbens nye hovedtrener i freestyle, Ane Gullsmedmoen Indrebø. Foto: Privat

May Lene Øvre Kristiansand Danseklubb

RAKKESTAD: FDJ1 Candyland ble en flott sesongstart for Freestylejentene i KDK. 15 freestylere besøkte Rakkestad for å delta i Norgesseriens første konkurranse, arrangert av danseklubben Step up i samarbeid med Norges Danseforbund.

Dette ble et særdeles godt mesterskap og KDK kunne smykke seg med 13 finaleplasser denne helg. Vi er umåtelig stolte, ikke bare av pokalene som jentene håvet inn, men like mye av begeistringen og dansegleden, og ikke minst den framgang hver og en danser har hatt individuelt selv om det ikke har gitt uttelling i pokal og finaleplassering. KDK fokuserer på gode treninger og godt miljø blant danserne. Vi har sterk tro på at utvikling skjer i takt med god trivsel og god trening.

Med på turen var klubbens freestyletrenere, Ingeborg Stokke og Ane Gullsmedmoen Indrebø. De ga god støtte og oppbakking til dansere og (foreldre) før og på selve konkurransedagen.

Helt til venstre: Førsteplass slow åpen klasse 12–14 år: Hannah Katrina Ågedal Mortensen. Meget imponerende og velfortjent seier. Foto: Privat

Nummer fem fra venstre: Julie Barikmo Au med femteplass i rekruttering 12–14 år og sjetteplass til Tilde Srebro. Fine lagvenninner med fin plassering! Foto: Privat

Fra venstre: Isa Erika Ågedal-Mortensen (rekruttering 9–11 år) og Kaja Westbye (rekruttering 8 år) danset både freestyle, slowdance og dobbel. Viser her fram stor flott pokal etter nydelige runder på golvet. Jentene elsker freestyle og syns det er stor stas med konkurranseturer. Foto: Privat

Nummer to fra venstre: Andreplass litt øvet under 12 år: Danielle Øvre. Nå med opprykk til Mester. Gratulerer, godt jobbet! Foto: Privat

Fra venstre: Linnea Mushom, Hanna Bullimore, Julie Barikmo Au, Ida Westbye, Danielle Øvre, Marie Sofie Dalen, Heidbra Osk Sigurdardottir, Tilde Srebro, Meja Srebro, Daniella Metveit Sittende foran: Pernille Nilssen, Hannah Katrina Ågedal-Mortensen, Kaja Westbye og Bao Tran Thach. Ikke til stede på bildet: Isa Erika Ågedal-Mortensen. Foto: Privat

Tvillingsøstrene Meja og Tilde Srebro er nye medlemmer i KDK. Jentene har danset tidligere på unique og begge gjorde et flott mesterskap denne helg i klassen rekruttering 12–14 år. Vi er så glade for å få disse to solstrålene med på laget. Foto: Privat

Helt til høyre i bildet med sin sjuendeplass i slow åpen klasse u/ 12 år: Pernille Nilssen. Nydelige runder ga flott finaleplass i stor klasse! Foto: Privat

Nummer fire fra venstre: Fjerdeplass i Slow Mester 12–14 år: Bao Tran Thach. Første konkurranse i Mesterklassen på Bao, og skikkelig gøy med flott finaleplassering. Foto: Privat

Tre dobbeltpar viser stolt fram sine medaljer. Til venstre: Sjuendeplass til Marie Sofie Dalen og Ida Westbye i slow dobbel åpen klasse u/14 år. I midten: Fjerdeplass til Linnea Mushom og Hannah Katrina Ågedal-Mortensen i slow dobbel åpen klasse o/14 år. Til høyre: Femteplass til Danielle Øvre og Daniella Metveit i Slow dobbel åpen klasse u/14 og femteplass i dobbel åpen klasse u/14 år. Foto: Privat

Nummer to fra venstre: Bao Tran Thach med andreplass i Mester 12–14 år, og nummer fire fra venstre med fjerdeplass: Hannah Katrina Ågedal-Mortensen. Skikkelig gøy med to klubbvenninner i finalen her! Foto: Privat

Nummer fire fra venstre: Fjerdeplass litt øvet o/14 år: Linnea Mushom. Flott finaleplass etter flotte runder på golvet! Foto: Privat

Fornøyde trenere: Ingeborg Stokke og Ane Gullsmedmoen Indrebø kan se seg fornøyd etter en flott konkurransehelg. Det har vært flotte uker i forkant av denne konkurransen og utøverne har jobbet skikkelig godt opp mot sesongstart. De har i tillegg hatt en flott treningshelg med Thomas Borgersen som har gitt en skikkelig boost fram mot denne konkurransen. Foto: Privat

Heidbra Osk Sigurdardottir (13) er også et nytt freestylemedlem i KDK. Hun har også tidligere danset for unique i 1,5 år. Danser i klassen litt øvet 12–14 år. Vi er veldig glade for å ha fine og livlige Heidbra med på laget. Foto: Privat

