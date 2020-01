UTØVERBLOGG: Det fysiske kapasiteten har blitt enda bedre enn fjorårets og definitivt mer spesifikk med tanke på hva som er viktig i padling.

I høst ble det gjort drastiske endringer i Padleforbundet, der daværende trener ikke ønsket, eller fikk forlenget kontrakten enda et år. Dermed ble én fulltidsansatt trener byttet ut med flere deltidstrenere.

Privat

Det nye opplegget går ut på at trenerne går sammen om å skrive treningsprogrammet, men hver trener har et ekstra ansvar for tre-fem utøvere og er med på én til to økter i uka. Min trener er Jacob Norenberg fra Bærum som blant annet har EM-gull i k2 med Eirik Verås Larsen. Han har en ærlig og unik evne til å formidle teknikk på en måte utøveren forstår. Jeg har lenge tenkt at en streng og masete trener, litt som Gjert Ingebrigtsen hadde passet meg bra og det har jeg nå fått.

Se video fra trening her:

Vi jobber veldig spesifikt sammen og tar tak i mine svakheter, som for øyeblikket er styrke i kjernemuskulaturen og teknikk. Derfor har vi prøvd å padle mest mulig gjennom vinteren for å vedlikeholde balansen, jobbet med koordinasjon og bevegelighet, trent hele økter i apparater vi trener i for å styrke kjernen i rotasjonsbevegelsen.

Skjermdump fra video

Vi prøver å bygge opp en god k4 500m mot U23-mesterskapene i sommer og OL om noen år. Målet for sesongen er å hevde oss blant de beste nasjonene i K2 og K4, samt ta steget nærmere verdenstoppen på K1 200m og 500m.

