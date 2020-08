Løp inn over 50.000 kroner til slumbarn

Teddy Moen, Paul Richardsen og 198 øvrige deltakere leverte stor innsats i Fløymila lørdag. Det resulterer i over 50.000 kroner til Trenerforeningens program i Mathare-slummen.

Paul Richardsen (t.v.) og Teddy Moen etter å ha «spurtet» inn på drøyt 69 minutter i Fløymila lørdag. Foto: Privat

Ivar Thoresen Fotballtreneren.no

FLEKKERØY: Målet hans var å komme inn på 74 minutter, men Teddy Moen løp i mål fem minutter raskere og var godt fornøyd etter målgang:

– Hvilken inspirerende dag for MYSA-prosjektet og meg personlig. En stor takk til alle våre støttespillere som ga oss et voldsomt løft til vår arbeid med trenerutdanning blant de fattige i Nairobi.

Fulltegnet løp

Med 200 på startstreken, var den åttende utgaven av Fløymila fulltegnet på forhånd. Trenerforeningens daglige leder Teddy Moen startet kl. 12, og hadde alliert seg med NFT-medlem og trenerkollega Paul Richardsen. Richardsen er født, oppvokst og bor på Flekkerøya. Han er en av Fløys mest markante spillere og trenere gjennom årene, og kjenner Øya og dets mennesker bedre enn de fleste. Derfor kunne ikke foreningens daglige leder få en bedre følgesmann og veiviser rundt den 10 kilometer lange løypa. Og overalt var det folk i alle aldre som heiet frem det to «trenergubbene» som slet seg gjennom løypa i sol, regn og litt vind.

Teddy Moen og Paul Richardsen på vei mot mål i Fløymila. Foto: Kristian Thomassen

Fra Facebook profilen til Richardsen har vi sakset følgende: «Hvert eneste år støtter Fløymila på Flekkerøya et samfunnsprosjekt, og i år falt valget på Norsk Fotballtrenerforenings (NFT) flotte MYSA-prosjekt i slummen i Nairobi i Kenya. De utdanner fotballtrenere for at barn skal få en litt bedre hverdag i et svært belastet område.

Min gode venn Teddy Moen er daglig leder i NFT, og hvis han løp på under 74 minutter, ville det bli utbetalt ekstra midler til prosjektet fra noen av sponsorene til Fløymila. Teddy har vært gjennom en veldig tøff periode, og senest på Rikshospitalet i mars gjennomgikk han en ny kreftoperasjon i den ene lungen. Jeg har som mål å løpe på under 60 minutter før jeg fyller 60 år, men et elendig treningsgrunnlag pga. en dårlig fot gjorde at årets mål var å fullføre og løpe på under 70 minutter.

Vi løp sammen fra start til mål. Teddy imponerte stort, og jeg hadde mer enn nok med å henge med. Men begge målene ble nådd, og sammen «spurtet» vi over mål på litt over 69 minutter».

Mange bidrag

En rekke ildsjeler i idrettslaget og lokalsamfunnet gjorde igjen en glimrende jobb med å organisere løpet. Og Teddy Moen er imponert over ønsket fra mange enkeltpersoner, bedrifter og ikke minst arrangøren til å gi til MYSA-programmet.

Legger man sammen støtte fra flere bedrifter, sammen med arrangørens bidrag på 40.000 kroner, tillegg til en rekke private bidrag, vil Trenerforeningen kunne sette godt over 50.000 kroner på kontoen til samfunnsprogrammet.

– Dette er fantastisk, og det hjelper oss utrolig godt opp mot de 300 000 kronene vi har lovet MYSA til utviklingsprogrammet i 2020. Med Covid-19 pandemien herjende i slummen om dagen, er det ikke fritt for at behovet for hjelp og støtte er viktigere enn noen gang. I dag er er MYSA som organisasjon 33 år (1987 - 2020), og dette resultatet etter Fløymila vil være en fin presang til dem, sier Moen.

Han garanterer at hver eneste krone går utelukkende til MYSA, øremerket for trenerutdanning. Hvor man er opptatt av å utvikle gode rollemodeller som gjennom trenerrollen kan gi mange barn og ungdommer gode fotballopplevelser, inspirasjon og en bedre forståelse om at man gjennom sport og idrett kan oppnå et bedre liv.