Vår første senior-landslagssamling i vektløfting har gitt oss et realt kick, og lysten til å konkurrere internasjonalt er større enn noensinne.

Solfrid Koanda (f.v.) og Veslemøy Kollstad fra Kvadraturen Vektløfterklubb (KVK) var nylig på landslagssamling i Oslo sammen landslagstrener Zygmunt Smalcerz (i midten) og mange andre utøvere. Dette bildet er fra en helgesamling i Kristiansand tidligere i år, der KVK-leder Bendik Dalen og hovedtrener Thomas Eide (helt til høyre) også er med på bildet. Foto: Privat

Solfrid Koanda

Veslemøy Kollstad

UTØVERBLOGG: Tidligere i august fikk vi mulighet til å delta på vår første senior-landslagssamling i vektløfting. Denne ble arrangert på Olympiatoppen i Oslo, i regi av Norges Vektløfterforbund. Vi representerer Kvadraturen Vektløfterklubb som har sine lokaler på Crossfit Kvadraturen i Kristiansand og Crossfit Blindleia i Lillesand.

Vi trener og konkurrerer i de olympiske løftene, rykk og støt. Konkurransen starter med rykk hvor stangen skal løftes i en bevegelse opp fra bakken til over hodet. Den andre øvelsen er støt, som er et todelt løft hvor man først gjør en vending, for å få stangen til skuldrene – deretter et overstøt for å få stangen over hodet. Det ligger mye teknikk og styrketrening bak to så tunge og tekniske løft som disse. I en konkurranse har man kun tre løft i hver øvelse hvor man vil forsøke å løfte så tungt som mulig sammenlagt. Det er også tre dommere som avgjør om løftet er godkjent eller ikke.

Her er landslagsutøverne samlet, bortsett fra Veslemøy. Fra venstre: Mats Olsen, Lone Kalland, Rebecca Tao Jacobsen, Sarah Hovden Øvsthus, Daniel Strømborg Roness, Solfrid Koanda, Maren Fikse, Lena Richter, Kim Eirik Tollefsen og trener Zygmunt Smalcerz. Foto: Privat

Vi var henholdsvis første- og andre gangs deltakende i norgesmesterskap i vektløfting for senior i mars 2020. Helga etter NM fikk vi tilbud om en kort treningssamling med besøk av den nye landslagstreneren til Norge, Zygmunt Smalcerz (79), Han er tidligere olympisk mester, og har mye erfaring som utøver og som trener. Her fikk vi gjennomført ei fin treningshelg som inkluderte mye gode tilbakemeldinger og motivasjon. Det var mye fokus på teknikk og han introduserte oss for nye øvelser for å kunne forbedre oss i rykk og støt.

Vi fikk tilbud om denne samlingen blant annet grunnet våre prestasjoner under NM i år og møte med landslagstreneren. Her vant Veslemøy gullmedaljen i sin klasse under 64 kg med 78 kilo i rykk og 98 kilo i støt som beste løft, og Solfrid dro hjem sølvmedaljen med 80/114 som sine beste løft, og en norsk rekord i støt i sin klasse under 87 kg. Våre løft sammenlagt i total kilo var henholdsvis 176 kilo for Veslemøy og 194 kilo for Solfrid. Veslemøys perser er 80 kilo i rykk og 105 kilo i stør, mens Solfrids perser er 87 kilo i rykk og 117 kilo i støt.

Realistiske krav

Vi oppdaget at det å løfte krav til internasjonale mesterskap var realistisk, og vi har begge som mål å kunne konkurrere internasjonalt. Krav for europamesterskapet for ungdom/under 23 år var 181 kg sammenlagt i -64 kg-klassen, og 204 kg i -87-kg klassen. Andre krav:

EM senior -64kg: 185kg, -87kg: 211 kg

Nordisk senior -64kg: 174kg, -87kg: 202kg

Vi var begge spente og gledet oss til å være en del av samlingen, og trene med rutinerte utøvere som har vært på landslaget lenge. Før avreise fikk vi program for oppholdet, hvor det var satt opp to spesifikke treningsøkter med vektløfting ettermiddag og kveld, i tillegg til en basistreningsøkt på morgenen.

Mange økter

En dag på samling med Olympiatoppen så omtrent slik ut:

0800 Frokost

0900 Basistrening

1140 Vektløfter-trening

1400 Lunsj

1740 Vektløfter-trening

2000 Middag

Med så mange økter med høy intensitet er riktig næring og restitusjon mellom treningene en viktig del for å holde energinivået, og motivasjonen gjennomgående for å få best utbytte av hvert økt. Det ble også tatt test av kraft i lår/sete, ulike spensttester med og uten vekter, og isometrisk styrke i drag. Treningssamlingen og programmet var godt oppsatt og vi følte vi fikk mye ut av denne uka, og gleder oss til å kunne få være med på flere.

Det var Zygmunt som hadde hovedansvaret og planen for øktene våre. Programmet hans er preget av mange del-øvelser og mange av dem ganske nye for oss. Han har også mye fokus på spensttrening, etter hver økt skulle det hoppes på bokser.

Se video: Veslemøy, Lena og Solfrid tester balansen

Den polske treneren ser vi på som super-entusiastisk og alltid full av energi. Han viser tydelig både med ord og kroppsspråk om noe er bra eller kan forbedres. Det gjorde treningene ekstra motiverende og underholdende. Vi synes også det er ganske kult at en 79 år gammel mann er landslagstrener og deltar på oppvarming og nedvarming fra øktene.

Video: Veslemøy vending + støt

Veslemøy (23):

Jeg startet å trene Crossfit våren 2018, før dette var jeg aktiv i friidrett og sprint. Savnet etter å konkurrere var stort etter et lengre opphold uten. Jeg satser aller mest på Crossfit og Functional Fitness som nylig ble en offisiell idrett i Norge. I denne typen konkurranse vil det ofte komme innslag av løft som rykk og støt. Øvelsene kan variere med ulike objekter, vekt, flere eller få repetisjoner. Jeg ser det derfor på som en fordel å ha god erfaring og teknikk i disse to øvelsene.

Video: Veslemøy tester maks styrke

Jeg vil framover forsøke å kunne konkurrere og hevde seg nasjonalt og seinere internasjonalt i begge idrettene. Vanligvis trener jeg rundt 10–12 økter i uka, Crossfit og vektløfting-trening kombinert. Nylig ble jeg ferdig utdannet sykepleier, og har planer om å prioritere mer tid til trening utover høsten og kunne jobbe ekstravakter ved siden av satsingen. Drømmen for i år var å klare U-23 EM krav i vektløfting som skulle arrangeres i Finland. Dessverre har flere mesterskap og konkurranser allerede blitt avlyst eller utsatt, og U-23 EM var blant dem.

Video: Veslemøy med spensthopp

Det er likevel flere konkurranser som er planlagt utover høsten, blant annet regionsmesterskap i vektløfting for Sørvest Norge som arrangeres 17. oktober på hjemmebane. Her er en mulighet for oss å forsøke å kvalifisere til det nordiske seniormesterskapet. Det blir også NM i 5-kamp og andre lokale vektløfterstevner utover det neste halvåret. Jeg synes det er utrolig gøy å kunne få være med på samling i regi av vektløfterforbundet, og kjenner at det gir mersmak og kunne få til å kombinere begge idrettene.

Solfrid (21):

Jeg har trent styrke jevnlig over flere år i treningsstudio, men sommeren 2017 ble jeg medlem av Crossfit Grimstad. Her ble jeg introdusert for en ny måte å trene på, Crossfit. Det var mange nye øvelser å lære, blant dem – rykk og støt. Jeg har ingen bakgrunn innen konkurranse, men har alltid trent for å bli bedre og har aldri vært redd for å pushe grensene mine.

I januar tok jeg vektløftingtreningen til et nytt nivå og ønsket å trene for å bli bedre i vektløfting. Styrkemessig hadde jeg et godt grunnlag, og allerede i februar kvalifiserte jeg meg til mitt første NM senior, med 75kg i rykk og 110kg i støt. I NM i mars forbedret jeg mine resultater til 80 kg i rykk og 114 kg i støt. Jeg har synes at disse to øvelsene har vært teknisk vanskelige, og har siden NM jobbet mye med teknikken.

Jeg trener for å kunne løfte krav for internasjonale konkurranser, og drømmer om å kunne kvalifisere seg til EM U23 for neste år og som senior i årene å komme. Jeg synes det var stort å være ny i idretten og bli invitert til landslagssamlingen. Jeg er vant med å trene kun fem økter i uka med både vektløfting og crossfit, men legger stor vekt på kvalitet av treningene.

Video: Solfrid tester akselerasjon i beina

Jeg er ferdig utdannet elektriker, og får til fint å kombinere jobben på dagtid og treningen på kveldstid. Tross ei tung treningsuke med landslaget, klarte jeg mot slutten av treningsuka å forbedre mine personlige rekorder til 87kg i rykk og 117kg i støt, og reiste hjem med mer motivasjon for å fortsette å bli bedre. Til tross for korona-perioden med avlyste konkurranser og utsettelser, ser vi på den lange treningsperioden uten konkurranser som verdifull. Forhåpentligvis kan vi være enda mer forberedt og ha et enda bedre treningsgrunnlag når vi får konkurrere med det norske flagget på brystet. Vi ser også fram til flere senior-landslagssamlinger utover høsten og forhåpentligvis de neste årene.

Vi håper begge at det er mulighet for flere internasjonale konkurranser neste år, og ønsker å kvalifisere oss til mesterskap som europamesterskapet for både juniorU23 og senior.

